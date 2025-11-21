Moraes manda prender Alexandre Ramagem após ida aos EUA

Ramagem está vivendo em um condomínio de luxo na cidade de North Miami, apesar da condenação

Folhapress - 21 de novembro de 2025

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

JOSÉ MARQUES – O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). O parlamentar, condenado no processo da trama golpista, deixou o país e está nos EUA, de acordo com monitoramento feito pela Polícia Federal.

Durante a investigação, Moraes determinou que Ramagem entregasse todos os passaportes, nacionais e estrangeiros, e fosse proibido de sair do país.

Segundo reportagem do site PlatôBR publicada nesta quarta-feira (19), Ramagem está vivendo em um condomínio de luxo na cidade de North Miami, apesar da condenação. Ele teria se mudado em setembro, tendo saído do Brasil após se deslocar do Rio de Janeiro para Boa Vista.

Na quarta, o PSOL enviou ofício à Polícia Federal para pedir a prisão de Ramagem. Na quinta (20), protocolou o mesmo pedido no STF. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, já havia determinado a prisão, em decisão que não tinha se tornado pública ainda, por correr sob sigilo.

Até o momento, o deputado não se manifestou nas redes sociais nem comentou o caso por meio de seus advogados ou assessoria de imprensa. No último mês, ele publicou vídeos na internet comentando sobre questões do trabalho.

Advogado de Ramagem, Paulo Cintra disse que só recebeu a informação de que o cliente decidiu se ausentar do país esta semana, e por isso não comentará por enquanto sobre a situação.

Ramagem foi condenado pela Primeira Turma do STF a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão, em regime inicialmente fechado. O Supremo também determinou a perda do mandato de deputado federal o que, em tese, também precisaria passar por uma análise Câmara dos Deputados, após o fim da possibilidade de recursos no julgamento.

Na semana passada, Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados pela trama golpista tiveram recursos negados e se aproximam do momento da execução da pena especialistas citam a possibilidade de ocorrer a partir da semana que vem.

Uma possível fuga de Ramagem se soma a outros casos recentes de deputados que foram para o exterior em meio a investigações e ações do Supremo.

Em julho, Marcos do Val (Podemos-ES) viajou aos Estados Unidos contrariando decisão de Moraes de que seu passaporte fosse apreendido. Ele é investigado por ter feito campanha nas redes sociais contra os policiais federais que atuavam na investigação da trama golpista.

Ao retornar ao Brasil, o ministro determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica, o que provocou atritos entre o Supremo e o Congresso. Moraes só deixou que ele retirasse o equipamento no fim de agosto.

Já a deputada Carla Zambelli (PL-SP) fugiu do país em junho para escapar da pena de dez anos de prisão referente à invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e à emissão de um mandado falso de prisão contra Moraes. Ela foi presa em Roma e aguarda pedido de extradição ao Brasil.