Morte de professora comove Anápolis: “luto”

Profissional era reconhecida por ser extremamente dedicada e atualmente exercia funções na Semed

Natália Sezil - 21 de novembro de 2025

Ivonilde Pereira era professora e trabalhava na Assessoria de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Profissionais e alunos em Anápolis se depararam com o luto nesta quinta-feira (20), ao receberem a notícia da morte da professora Ivonilde Pereira.

A docente era reconhecida pela dedicação no trabalho e, atualmente, exercia funções na Assessoria de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Em nota, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis (SINPMA) manifestou o “mais profundo pesar pelo falecimento”.

Colegas de trabalho e amigos também se uniram na comoção: “você fará muita falta”, disse um. Outra compartilhou: “ohhh… minha amiga… que triste! Que Deus te acolha com muito carinho! Meus Sentimentos aos familiares e amigos”.

O desejo se repetiu entre outros anapolinos: “que Deus conforte o coração da família e dos amigos”. A causa da morte não foi divulgada.

