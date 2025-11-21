Morte de professora comove Anápolis: “luto”
Profissional era reconhecida por ser extremamente dedicada e atualmente exercia funções na Semed
Profissionais e alunos em Anápolis se depararam com o luto nesta quinta-feira (20), ao receberem a notícia da morte da professora Ivonilde Pereira.
A docente era reconhecida pela dedicação no trabalho e, atualmente, exercia funções na Assessoria de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação (Semed).
Em nota, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis (SINPMA) manifestou o “mais profundo pesar pelo falecimento”.
Colegas de trabalho e amigos também se uniram na comoção: “você fará muita falta”, disse um. Outra compartilhou: “ohhh… minha amiga… que triste! Que Deus te acolha com muito carinho! Meus Sentimentos aos familiares e amigos”.
O desejo se repetiu entre outros anapolinos: “que Deus conforte o coração da família e dos amigos”. A causa da morte não foi divulgada.
