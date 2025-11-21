Qual é a ordem cronológica correta para assistir a Toy Story

A saga que marcou gerações vai muito além das crianças e tem uma sequência que muita gente assiste na ordem errada

Gabriel Yuri Souto - 21 de novembro de 2025

Sequencia correta para assistir Toy Story (Foto: Divulgação)

Toy Story é uma daquelas franquias que atravessam o tempo. Começou encantando as crianças nos anos 90, emocionou adolescentes nos anos 2000 e, hoje, continua atingindo adultos que cresceram junto com os personagens.

Mas, com tantos filmes, spin-offs e histórias paralelas, muita gente se pergunta qual é a ordem correta para assistir tudo sem perder nenhum detalhe importante.

A verdade é que existe uma ordem cronológica dentro da história, que começa muito antes de Woody e Buzz se encontrarem.

E ela surpreende quem sempre maratonou os filmes pela ordem de lançamento.

Aqui está a sequência certa para assistir ao universo Toy Story da forma mais completa possível.

1. Lightyear (2022)

Antes de qualquer Toy Story, vem o filme que explica quem é o “Buzz Lightyear original”, o herói que inspirou o brinquedo. A história mostra a missão espacial que deu origem ao personagem e coloca o espectador dentro do universo que Andy assistiu no cinema antes de ganhar o boneco.

2. Toy Story (1995)

Depois de entender quem é o “Buzz de verdade”, chega a hora de conhecer o Buzz brinquedo — e, claro, de reencontrar Woody. Aqui nasce a amizade mais famosa da Pixar, enquanto os dois descobrem seu papel na vida de Andy.

3. Toy Story 2 (1999)

A sequência aprofunda a história de Woody e revela seu passado como estrela de um programa de TV. É nesse filme que surgem Jessie, Bala no Alvo e o mineiro Stinky Pete, além de uma das aventuras mais emocionantes da franquia.

4. Toy Story 3 (2010)

Andy está crescido e prestes a ir para a faculdade. Os brinquedos enfrentam uma das fases mais difíceis: aceitar que a infância do dono chegou ao fim. É considerado um dos filmes mais emocionantes já feitos pela Pixar.

5. Toy Story 4 (2019)

Aqui, Woody segue um caminho totalmente novo enquanto os brinquedos descobrem outra forma de viver suas próprias histórias. É o capítulo mais filosófico e, para muitos, o mais surpreendente.

Por que essa ordem funciona?

Porque ela acompanha a história de dentro do universo dos personagens, começando pelo filme que inspirou a criação do boneco Buzz e terminando com a linha do tempo emocional de Woody e seus amigos.

Assistir assim deixa a história mais completa, mais lógica e muito mais diver

