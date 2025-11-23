CAOA Changan apresenta novo carro 100% elétrico que promete unir tecnologia e luxo

Modelo une potência, autonomia e conectividade de última geração

Gabriella Pinheiro - 23 de novembro de 2025

AVATR 012. (Foto: Divulgação/ Avatr)

A CAOA Changan anunciou que chegará ao Brasil o AVATR 012, um Gran Coupé 100% elétrico que promete alcançar o auge da engenharia, do design e da inovação tecnológica, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos.

Produzido pela Avatr Technology, o modelo une potência, autonomia e conectividade de última geração com superfícies esculturais.

Para se ter ideia, o carro é equipado com dois motores elétricos síncronos de ímã permanente que entregam potência combinada de 547 cv (402 kW) e torque máximo de 70,1 kgfm (687 Nm), com tração integral.

O veículo conta com uma bateria Kirin 5C supercharged da CATL. Em recargas ultrarrápidas de 480 kW, o AVATR 012 atinge de 30% a 80% em apenas 10 minutos e de 0% a 80% em 15 minutos.

Além disso, o sistema também oferece função de carregamento bidirecional de 3,3 kW, e o modelo possui uma silhueta fluida marcada pela ausência de vidro traseiro.

O automóvel ainda conta com faróis LED Star Tour, portas sem moldura, teto panorâmico inteligente com proteção UV, materiais como couro NAPPA de granulação integral, revestimento interno totalmente em couro, acabamento em madeira natural rara e teto em material semelhante à camurça.

Além disso, possui uma tela panorâmica 4K de 35,4 polegadas, display inteligente de 15,6 polegadas, conexão 5G, reconhecimento facial, comandos por voz natural e integração completa em múltiplas telas por meio do HarmonyOS da Huawei.

Ele também oferece refrigerador, aquecedor de alimentos (até 50ºC) e massageador para os ocupantes dos quatro assentos, além de possuir o sistema Huawei ADS de última geração, apoiado por 3 sensores LiDAR, 3 radares de ondas milimétricas, 11 câmeras HD e 12 sensores ultrassônicos.

