Conheça o AVATR 11, primeira aposta da Caoa Changan no Brasil a ser montado em Anápolis
Marca já vai iniciar a pré-venda do veículo, prometendo um novo padrão do segmento superpremium
Um dia após ter confirmado a chegada da Caoa Changan no Brasil, a montadora que tem fábrica em Anápolis anunciou a primeira aposta da marca que, segundo a empresa, redefine o conceito de luxo, tecnologia e emoção sobre quatro rodas.
Trata-se do AVATR 11, o primeiro SUV 100% elétrico da linha Avatr. Resultado da aliança estratégica entre Changan Automobile, Huawei e CATL, o modelo combina design de vanguarda, inteligência embarcada e desempenho eletrificado. “Marcando o início de uma nova era para o segmento de veículos superpremium”, destacaram.
A Caoa considera o veículo como a materialização de um conceito de mobilidade que une sofisticação, performance e inteligência embarcada. Um dos pontos destacados foi a intuitividade entre motorista e carro.
Outras características citadas dizem respeito a um desempenho superior, autonomia competitiva e carregamento rápido, enquanto a plataforma de inteligência artificial “Vortex” interpreta o comportamento e as preferências do usuário, ajustando iluminação, som e interfaces para criar uma experiência verdadeiramente personalizada.
Destaque, também, para o design. O AVATR 11 rompe com padrões convencionais de SUV de luxo, com linhas elegantes e fluídas, refletindo aerodinâmica avançada e otimização energética, enquanto o interior prioriza integração digital, conforto e materiais premium de alta qualidade.
Além disso, o modelo será oferecido no Brasil de forma totalmente customizável, permitindo que cada cliente escolha entre até 40 diferentes configurações, garantindo que o veículo seja tão único quanto o proprietário.
Quanto à performance, o AVATR 11 combina propulsão elétrica de alta eficiência com sistemas avançados de tração, estabilidade e segurança ativa. A autonomia excede a média dos concorrentes de sua categoria.
A Caoa informou que já vai iniciar a pré-venda do AVATR 11, considerando que o veículo inaugura o que eles denominaram de um novo padrão de luxo elétrico.
