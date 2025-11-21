Conheça o AVATR 11, primeira aposta da Caoa Changan no Brasil a ser montado em Anápolis

Marca já vai iniciar a pré-venda do veículo, prometendo um novo padrão do segmento superpremium

Paulo Roberto Belém - 21 de novembro de 2025

AVATR 11 será a primeira aposta da Caoa Changan no Brasil. (Foto: Divulgação)

Um dia após ter confirmado a chegada da Caoa Changan no Brasil, a montadora que tem fábrica em Anápolis anunciou a primeira aposta da marca que, segundo a empresa, redefine o conceito de luxo, tecnologia e emoção sobre quatro rodas.

Trata-se do AVATR 11, o primeiro SUV 100% elétrico da linha Avatr. Resultado da aliança estratégica entre Changan Automobile, Huawei e CATL, o modelo combina design de vanguarda, inteligência embarcada e desempenho eletrificado. “Marcando o início de uma nova era para o segmento de veículos superpremium”, destacaram.

A Caoa considera o veículo como a materialização de um conceito de mobilidade que une sofisticação, performance e inteligência embarcada. Um dos pontos destacados foi a intuitividade entre motorista e carro.

Outras características citadas dizem respeito a um desempenho superior, autonomia competitiva e carregamento rápido, enquanto a plataforma de inteligência artificial “Vortex” interpreta o comportamento e as preferências do usuário, ajustando iluminação, som e interfaces para criar uma experiência verdadeiramente personalizada.

Destaque, também, para o design. O AVATR 11 rompe com padrões convencionais de SUV de luxo, com linhas elegantes e fluídas, refletindo aerodinâmica avançada e otimização energética, enquanto o interior prioriza integração digital, conforto e materiais premium de alta qualidade.

Além disso, o modelo será oferecido no Brasil de forma totalmente customizável, permitindo que cada cliente escolha entre até 40 diferentes configurações, garantindo que o veículo seja tão único quanto o proprietário.

Quanto à performance, o AVATR 11 combina propulsão elétrica de alta eficiência com sistemas avançados de tração, estabilidade e segurança ativa. A autonomia excede a média dos concorrentes de sua categoria.

A Caoa informou que já vai iniciar a pré-venda do AVATR 11, considerando que o veículo inaugura o que eles denominaram de um novo padrão de luxo elétrico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!