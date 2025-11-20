Agora é oficial: Caoa anuncia parceria com gigante chinesa e promete “outro patamar” de carros inteligentes

Antecipado nos últimos meses, anúncio foi feito no São do Automóvel, em São Paulo.

Paulo Roberto Belém - 20 de novembro de 2025

O AVTR é um dos veículos produzidos pela Changan. (Foto: Divulgação)

Antecipado pela Caoa nos últimos meses, a montadora de veículos vai agregar ao parque industrial de Anápolis uma nova marca chinesa, lançando a Caoa Changan. O anúncio oficial foi feito no São do Automóvel, em São Paulo.

De acordo com a empresa, a parceria chega com um projeto estruturado, de longo prazo, sustentado por investimento significativo, visão industrial sólida e uma convergência única entre o know-how brasileiro da Caoa, a liderança global chinesa da marca e uma estratégia compartilhada para o futuro da mobilidade.

“Essa união nasce com objetivos claros e complementares, que começam pela liderança de um novo ciclo de reindustrialização no país, apoiado por tecnologia de ponta”, divulgou a marca.

Inclusive, para o polo industrial de Anápolis, a Caoa disse que a planta será preparada para operar nos padrões mais avançados da indústria global: manufatura 4.0, linhas flexíveis, células produtivas inteligentes, rastreabilidade digital e processos de baixa emissão de carbono.

Este plano prevê, ainda, a criação de linhas dedicadas de veículos, a produção local de componentes estratégicos e o fortalecimento da cadeia de fornecedores brasileiros, pilares essenciais para a competitividade na era da nova mobilidade.

“Lembrando que a Changan possui um portifólio aberto a todas as matrizes energéticas, permitindo a otimizar a escolha de tecnologias para o mercado brasileiro”, descreveram.

A montadora vai produzir SUVs e crossovers eletrificados de alta eficiência à linha AVATR, marca premium desenvolvida por Changan e Huawei, referência internacional em luxo elétrico, inteligência artificial e experiência digital, que será a primeira a desembarcar no País.

Assim, é com esse conjunto de tecnologias e plataformas que a empresa pretende redefinir o segmento superpremium. “Oferecendo ao consumidor brasileiro veículos verdadeiramente globais, criados para disputar espaço com os principais players do mundo”, disseram.

Também está previsto o que a marca chama de mobilidade sustentável no Brasil. “Isso inclui programas de economia circular, utilização intensiva de energias renováveis e um plano consistente de redução da pegada de carbono na cadeia produtiva”, reforçaram.

“A Caoa Changan marca o início de um novo capítulo para o setor automotivo brasileiro, em que inovação, escala e competitividade se unem, abrindo espaço para uma era em que o país não apenas acompanha o futuro, mas participa da sua construção “, explicou o presidente da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho.

Ainda não há uma data definida para o início das operações no parque industrial de Anápolis, mas a confirmação já foi feita para lá. Assim, ela se unirá a Chery, que atualmente têm os veículos da marca montados no local.

