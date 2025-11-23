Frente fria chega a Goiás e meteorologia faz alerta para tempestade com granizo e raios; veja previsão do tempo

Regiões mais afetadas devem encarar quedas d'água de até 30 mm, aponta boletim

Augusto Araújo - 23 de novembro de 2025

Dia frio e nublado em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo)

A chegada de uma frente fria, prevista para ocorrer entre domingo (23) e segunda-feira (24), deve favorecer a formação de áreas de instabilidade e contribuir para um tempo ameno em Goiás, aponta a meteorologia.

Conforme o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), existe o risco de tempestades com rajadas de vento, raios e até mesmo queda de granizo.

As regiões mais afetadas devem ser a do Entorno do Distrito Federal (onde estão Cristalina, Luziânia) e o Sudoeste (Rio Verde, Jataí), com 30 mm previstos para cada.

Já os índices mais baixos devem ser no Oeste Goiano (Iporá, Paraúna), com 20 mm, destacou o informe.

Dentre as cidades levantadas pelo Cimehgo, as que devem registrar as maiores quedas d’água são Jataí, Ipameri, Cristalina e Itaberaí, com 12 mm.

Já entre os municípios menos afetados pela chuva em Goiás, estão Flores de Goiás e Araguapaz, ambas com apenas 05 mm.

Para Goiânia, a previsão é de índices de 10 mm, com as temperaturas variando dos 20º C e 32º C.

Em Anápolis, a chuva deve ter a mesma proporção milimétrica. Porém, os termômetros devem oscilar entre os 19º C e 29º C.

Por fim, Rio Verde deve ter quedas d’água de 08 mm, com temperaturas máximas de 32º C e mínimas de 19º C.

