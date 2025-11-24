Discussão por causa de R$ 50 termina com homem esfaqueado no pescoço e prisão em Senador Canedo

Vítima foi socorrida em estado grave e permanece internada

Da Redação - 24 de novembro de 2025

Suspeito admitiu ter cometido o crime, em Senador Canedo (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), prendeu em flagrante um suspeito, de 50 anos, que teria esfaqueado um outro homem por causa de uma dívida de R$50, em Senador Canedo.

Segundo as investigações, a vítima, foi ferida com um golpe de faca no pescoço durante uma discussão motivada pela pendência, referente a um serviço de frete.

O crime aconteceu no setor Colônia Santa Marta, onde o agressor teria perseguido a vítima pelas ruas antes de atacar. O homem ferido foi socorrido em estado grave e permanece internada.

Com informações de que o suspeito também apresentava ferimentos, a Polícia Civil direcionou as buscas a unidades de saúde da região.

Ele foi localizado enquanto recebia atendimento médico e, de acordo com os investigadores, confessou o crime. O detido possui passagens anteriores por diversos delitos.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio com a prisão ratificada pela autoridade policial. Agora, ele se encontra sob a tutela do Poder Judiciário.

ABSURDO 🚨 Discussão por causa de R$ 50 termina com homem esfaqueado no pescoço e prisão em Senador Canedo

