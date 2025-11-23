Morre vítima de incêndio de grandes proporções que atingiu fábrica em Senador Canedo

Trabalhador sofreu queimaduras em 30% do corpo e estava internado no Hugol, em Goiânia

Natália Sezil - 23 de novembro de 2025

Paulo Sérgio Santos, que foi atingido pelo incêndio, tinha 58 anos. (Foto: Reprodução)

Morreu, na manhã deste domingo (23), o trabalhador que havia sido vítima de um incêndio de grandes proporções em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, na última sexta-feira (21).

As chamas atingiram uma indústria de fabricação de bolsas e artigos de viagem. O galpão, que tinha aproximadamente 1 mil m² de área construída, foi integralmente consumido.

Paulo Sérgio Santos tinha 58 anos. Ele havia sido encontrado pelo Corpo de Bombeiros na área frontal da indústria, inconsciente.

Uma avaliação inicial indicou que o profissional teve cerca de 30% do corpo atingido pelo fogo, com queimaduras no rosto, cabeça, braços e no tórax.

Paulo Sérgio foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo em estado grave, antes de ser transferido ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia – mas não resistiu.

O combate ao incêndio demandou o uso de 40 mil litros de água. Os bombeiros encontraram dificuldades antes de conseguir extinguir o fogo: a estrutura frontal acabou desmoronando, e o teto colapsou, junto a algumas paredes.

A perícia foi acionada para averiguar o que pode ter causado as chamas, e o Instituto Médico Legal (IML) ficou responsável pelo exame cadavérico.

