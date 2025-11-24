Preso suspeito de enforcar e amarrar comerciante durante assalto em Anápolis

Natural de Imperatriz, ele possui diversas passagens criminais por roubo e furto

Gabriella Pinheiro - 24 de novembro de 2025

Imagem mostra homem dentro de comércio em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite de domingo (23), um homem, de 41 anos, suspeito de assaltar uma loja na Avenida Comercial, no Bairro Vila Formosa, em Anápolis.

Natural de Imperatriz (MA), o suposto autor foi localizado na Avenida Brasil, nas proximidades do Candeeiro. De acordo com a PM, ele possui diversas passagens criminais por roubo e furto.

O homem foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça para as providências cabíveis. As investigações seguem em andamento para apurar a possível participação do indivíduo em outros crimes semelhantes no município.

O caso ocorreu na sexta-feira (21), por volta das 10h, quando o suposto autor entrou no estabelecimento e pediu para a comerciante, de 32 anos, ver um relógio. Na sequência, ele solicitou que ela mostrasse uma mochila que estava nos fundos da loja.

Em vídeo registrado por câmeras de segurança, é possível ver o suspeito conversando com a vítima enquanto ela mexe em um produto.

Aproveitando a oportunidade, ele pegou um cabo de aço para enforcá-la e a arrastou para dentro do banheiro, onde a amarrou.

Ele ainda se esfregou no corpo da vítima, alegando que não iria estuprá-la, mas que exigia R$ 20.

Durante todo o período, o homem pediu que a mulher não gritasse e afirmou que, caso o fizesse, retornaria para esfaqueá-la.

Em seguida, ele voltou à loja e subtraiu uma mochila marrom, três óculos e duas bolsas pequenas de cor preta, além de aproximadamente R$ 60 que estavam no caixa.

A vítima conseguiu se soltar, pediu ajuda na loja ao lado e acionou a PM.

