Briga em condomínio de Aparecida de Goiânia termina com destruição e morador preso após noite de fúria

Vítima apresentava lesões visíveis após suposto ataque do companheiro, o que levou à detenção do suspeito

Da Redação - 25 de novembro de 2025

Jovem foi detido após denúncia de violência doméstica em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma ocorrência de violência doméstica terminou com um jovem, de 28 anos, detido pela Polícia Militar (PM) em Aparecida de Goiânia, após uma noite de fúria.

O caso aconteceu por volta das 20h45 desta segunda-feira (24), em um condomínio horizontal localizado no Setor Vale do Sol.

Vizinhos chamaram a PM após escutarem uma discussão seguida de barulhos de agressões envolvendo um casal.

No momento da chegada da guarnição, a vítima – de 50 anos e morador do condomínio – contou que se relacionava há cerca de dois meses com o autor e que ele havia se mudado recentemente para sua residência.

Na tarde do ocorrido, os dois saíram juntos para comprar café, ocasião em que o companheiro apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado, iniciando uma discussão durante o trajeto.

Ao retornarem ao condomínio, antes mesmo de entrar em casa, o autor teria avançado contra o companheiro, tentando enforcá-lo, causando arranhões no pescoço e próximo ao olho esquerdo da vítima.

Em seguida, ainda segundo o relato, o jovem teria danificado diversos objetos da residência, incluindo uma televisão.

O suposto agressor, por outro lado, encontrava-se já contido por um segurança do condomínio e alguns moradores quando a PM chegou.

Diante do fato que a vítima apresentava lesões visíveis, a equipe deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia para os procedimentos legais.

O suspeito também apresentava arranhões, que, conforme testemunhas, ocorreram no momento em que foi imobilizado.

O caso foi registrado na delegacia e deve ser investigado como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e dano ao patrimônio.

