Companhias aéreas atualizam regras e flexibilizam uniformes para comissários

Uma mudança silenciosa começou a romper tradições antigas dentro da aviação — e pode transformar para sempre a imagem de quem trabalha a bordo

Isabella Valverde - 25 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

A aparência impecável e extremamente formal que por décadas marcou o universo da aviação começa a dar lugar a um visual mais prático. Grandes companhias aéreas estão revisando aquilo que antes era tratado como intocável: o uniforme.

Entre as primeiras gigantes a romper essa tradição está a Japan Airlines (JAL), que liberou seus funcionários — tanto os que atuam em terra quanto os que trabalham a bordo — para utilizarem tênis pretos básicos durante toda a jornada de trabalho.

A autorização passou a valer em 13 de novembro e se estende a aproximadamente 14 mil colaboradores distribuídos em seis empresas do grupo.

Até a mudança, o uso de sapatos de couro era uma obrigação histórica, mesmo para profissionais que passam longos períodos caminhando em aeroportos, atendendo passageiros ou em pé dentro da cabine.

A companhia explica que essa revisão não elimina o uniforme antigo, mas amplia as opções. A intenção é diminuir desconfortos físicos, oferecer mais liberdade às equipes e afastar a imagem de que elegância depende de calçados rígidos e, muitas vezes, dolorosos.

Mudanças refletem nova fase do mercado de trabalho japonês

Essa flexibilização acompanha um momento incomum vivido pelo Japão. Com a população economicamente ativa encolhendo ano após ano desde meados da década de 1990, empresas começam a abandonar códigos visuais rígidos que já não atraem novos talentos.

Diversos setores do país têm adotado uma postura muito mais tolerante com a expressão pessoal. Em lojas e serviços, funcionários podem exibir cabelos tingidos em cores fortes, unhas decoradas e até tatuagens aparentes — algo que, por muito tempo, foi um tabu cultural. A rede Don Quijote, por exemplo, afirma que cerca de 25% de seus colaboradores já aderiram a cores vibrantes nos cabelos.

Para muitos jovens trabalhadores, essas permissões são decisivas na escolha de onde trabalhar. As empresas, por sua vez, veem nisso uma forma de competir por mão de obra em um país que envelhece rapidamente.

Aviação aposta no bem-estar e em rotinas menos exaustivas

No comunicado sobre a mudança, a Japan Airlines destacou que a adoção de tênis está diretamente ligada à realidade do trabalho em aeroportos e aeronaves, marcado por longas distâncias percorridas e atividades contínuas.

A atualização se soma a outras adaptações recentes, como camisas com gola aberta e coletes ventilados, pensados para tornar o ambiente mais confortável, especialmente no verão.

Para a companhia, essas transformações fazem parte de um plano maior: criar um ambiente mais saudável, moderno e coerente com o que se espera das relações de trabalho atuais — sem abrir mão da identidade visual da marca.

