6 destinos incríveis em Goiás que unem natureza e tradição:

Prepare o folêgo e os olhos para misturar dois mundos nas terras goianas: ecoturismo e história

Anna Júlia Steckelberg - 16 de março de 2025

Vista aérea de Pirenópolis, em Goiás. (Foto: Divulgação)

Goiás tornou-se um estado brasileiro em 1889, quando o Brasil passou para o regime republicano, mas sabemos bem que muitas vilas, províncias e cidades já estavam há bastante tempo nas terras goyazes.

Há tanto tempo que construíram histórias. Muitas histórias.

E hoje, em 2025, Goiás é o que é por toda sua riqueza cultural, cidades centenárias, paisagens belíssimas e uma natureza de tirar o fôlego.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista de cidades que combinam história, natureza e experiências únicas. Confira esses seis destinos imperdíveis:

1. Pirenópolis

Pirenópolis é um verdadeiro cartão-postal goiano! Suas ruas de pedra e casarões coloniais preservam a atmosfera do século XVIII.

Mas não é só isso: a cidade é cercada por dezenas de cachoeiras de águas cristalinas, ideais para quem busca conexão com a natureza.

A famosa Festa do Divino Espírito Santo, uma das mais tradicionais manifestações culturais do estado, movimenta a cidade todos os anos com desfiles, danças e rituais religiosos.

2. Cidade de Goiás

A antiga capital goiana, também chamada de Goiás Velho, é um dos lugares mais emblemáticos do estado.

A cidade mantém suas características coloniais quase intocadas, o que lhe garantiu o título de Patrimônio Mundial da UNESCO.

Suas ruas estreitas e casarões centenários parecem ter parado no tempo. Um dos pontos mais visitados é a Casa de Cora Coralina, que hoje funciona como museu e espaço cultural.

Além do contexto histórico, Goiás Velho também oferece paisagens naturais incríveis, com trilhas e cachoeiras ao redor da cidade.

3. Alto Paraíso de Goiás

Um dos destinos mais procurados do Brasil quando o assunto é ecoturismo, Alto Paraíso é um verdadeiro refúgio para quem busca aventura, contemplação e até experiências espirituais.

Situada na Chapada dos Veadeiros, a cidade se destaca pelas formações rochosas únicas, pelos rios de águas cristalinas e pelas cachoeiras impressionantes, como a Catarata dos Couros e a Cachoeira Santa Bárbara.

Bem, e se tratando de cultura, ela também não fica para trás com toda sua misticidade e energia que parece vir de outro mundo.

4. Formosa

Aqui está um destino para os aventureiros mesmo!

Formosa abriga a Cachoeira do Itiquira, uma das maiores quedas d’água do Brasil, com 168 metros de altura.

Mas não para por aí! A região também conta com o impressionante Buraco das Araras, uma dolina de 100 metros de profundidade cercada por vegetação nativa e lar de diversas espécies de aves.

Além de toda adrenalina e ecoturismo, Formosa ainda é uma cidade histórica e preserva sua história.

5. Pilar de Goiás

Com uma história ligada ao ciclo do ouro, Pilar de Goiás preserva seu charme colonial em meio ao ecoturismo.

Suas ruas tranquilas e igrejas antigas remetem ao passado, enquanto as serras e cachoeiras ao redor proporcionam ótimas opções para quem busca mesclar os dois mundos.

6. Corumbá de Goiás

Por fim, Corumbá de Goiás abriga a Cachoeira do Salto de Corumbá, um espetáculo da natureza com quedas d’água que formam piscinas naturais lindíssimas.

Os mais aventureiros também encontram adrenalina por lá, com opções para a prática de rapel, escalada e trekking em meio a cenários impressionantes.

Além das belezas naturais, a cidade mantém vivas suas tradições culturais, com festas religiosas e eventos gastronômicos que valorizam a autêntica culinária goiana.

