Conheça novidade do iFood que pode fazer seu almoço sair mais barato que no mercado

Com variedade, preços abaixo do mercado e os melhores pratos, o Hits iFood se consolida como uma ferramenta prática para consumidores

Damara Dantas - 25 de novembro de 2025

Hits iFood se consolida como uma ferramenta prática para consumidores. (Foto: Divulgação)

O iFood expandiu o Hits para 47 cidades brasileiras, reforçando a proposta de democratizar o acesso a refeições de qualidade com preços a partir de R$ 20. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de facilitar escolhas econômicas no delivery.

O recurso, que ganhou destaque dentro do aplicativo, agora permite que usuários acessem o Hits pelo ícone de fogo no topo da página inicial ou pelo carrossel inferior entre as abas de Busca e Pedidos.

A seção reúne um cardápio variado com curadoria feita pela própria tecnologia do iFood. Lanches, marmitas, sushis e outras categorias são organizadas para facilitar a navegação, sempre com refeições acessíveis.

Para quem busca experiências novas, o Hits também é uma oportunidade para conhecer restaurantes nunca testados. Muitos estabelecimentos exibem o selo Super, que identifica restaurantes que entregam excelência.

O aplicativo recomenda ainda que os usuários planejem seus pedidos de acordo com a rotina. O catálogo é atualizado frequentemente, oferecendo opções para almoço durante a semana, jantares econômicos ou lanches de fim de semana.

Com variedade, preços competitivos e uma navegação simples, o Hits se consolida como uma ferramenta prática para consumidores que buscam economia sem abrir mão da qualidade no delivery.