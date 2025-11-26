6 conquistas que antes eram sucesso, mas a geração Z considera fracasso

Uma mudança silenciosa mostra como metas antigas já não encantam tanto mais as novas gerações

Magno Oliver - 26 de novembro de 2025

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As transformações culturais das últimas décadas não mudaram apenas a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e constroem relacionamentos. Elas também redefiniram o significado de “vencer na vida”.

O que para gerações anteriores era sinônimo de orgulho, estabilidade e reconhecimento, hoje pode ser visto pela geração Z como sinal de estagnação, pressão desnecessária ou falta de propósito.

Essa mudança não acontece por acaso. O avanço da tecnologia, o cansaço com padrões antigos e o impacto das redes sociais estimularam novos valores: flexibilidade, saúde mental, tempo livre, liberdade geográfica e escolhas mais alinhadas ao que traz bem-estar.

1. Trabalhar décadas na mesma empresa

Por muito tempo, estabilidade no emprego significava sucesso. Hoje, a geração Z interpreta o mesmo cenário como falta de evolução, acomodação ou medo de arriscar.

Para eles, trocar de empresa, explorar áreas e buscar crescimento contínuo faz mais sentido do que permanecer no mesmo lugar apenas pela segurança.

2. Comprar uma casa cedo

A geração dos pais via a casa própria ou o primeiro carro como primeira grande vitória adulta de vida. Já muitos jovens enxergam isso como prisão financeira.

Preços altos, juros elevados e o desejo de mobilidade, morar em outras cidades, países ou viver experiências diferentes, fazem o aluguel ou a vida nômade parecer mais atraente.

3. Trabalhar 12 horas por dia

Dedicação extrema já foi símbolo de comprometimento e vitória profissional. Para a geração Z, é justamente o oposto: excesso de trabalho virou sinal de desequilíbrio e desgaste. Essa geração valoriza horários flexíveis, equilíbrio emocional e a possibilidade de viver além do emprego.

4. Casar cedo e “seguir o roteiro”

Casamento antes dos 25 anos, filhos logo depois e vida planejada por etapas já foram metas indiscutíveis.

Hoje, muitos jovens veem o roteiro tradicional como pressão social e perda de liberdade. Para eles, relacionamentos devem seguir ritmo próprio e não um cronograma imposto pela sociedade.

5. Ter carro como símbolo de status

O carro próprio já representou ascensão social. Para a geração Z, ter um veículo pode significar gasto, responsabilidade extra, preocupação ambiental e burocracia. Transporte por aplicativo, bicicleta ou mobilidade urbana são opções mais práticas e menos custosas.

6. Subir rápido para cargos de chefia em um trabalho

Gerações anteriores celebravam o topo da hierarquia. A geração Z, por outro lado, questiona o peso das responsabilidades, o estresse constante e a baixa qualidade de vida que muitos cargos de liderança exigem. Eles preferem ambientes colaborativos e menos hierárquicos, onde podem crescer sem sacrificar o bem-estar.

