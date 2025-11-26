A parte do corpo que deve ser exercitada diariamente para proteger a coluna e prevenir dores crônicas, segundo fisioterapeutas

Como fortalecer a base do seu corpo para manter a espinha firme e longe das dores

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

(Foto: Agência Brasília)

Você já parou para pensar que muitas dores nas costas repetidas podem ter origem em músculos esquecidos?

No cotidiano corrido, falta de alongamento e horas sentado, boa parte das pessoas deixa de fortalecer a musculatura que realmente sustenta a coluna.

Mas os fisioterapeutas apontam: existe uma “base silenciosa” do corpo que merece atenção diária — e pode ser o segredo para evitar sofrimentos crônicos nas costas.

Porque o “core” é a peça chave da coluna

Segundo estimativas recentes, cerca de 85% das pessoas no mundo já tiveram dores na coluna em algum momento da vida — no Brasil, 27 milhões convivem com doenças crônicas nessa região.

A explicação para essa elevada incidência está, muitas vezes, em músculos estabilizadores fracos ou negligenciados.

“O core — a região entre o abdome e o quadril — funciona como um cinto natural que sustenta a coluna em praticamente todos os movimentos do dia a dia”, explica um fisioterapeuta entrevistado em texto do UOL VivaBem.

Quando esses músculos estão fortalecidos, o peso corporal é distribuído de forma equilibrada, há menos sobrecarga sobre as vértebras e o risco de lesões e dores crônicas cai consideravelmente.

Dentre os músculos essenciais para garantir essa sustentação, estão os abdominais profundos, os eretores da coluna, glúteos e músculos pélvicos — todos juntos formam o suporte estruturado que protege a coluna.

Exercícios e hábitos recomendados pelos especialistas

Para transformar esse conhecimento em prática, basta reservar alguns minutos do dia para realizar movimentos simples — que atuam diretamente na musculatura estabilizadora e protegem a coluna com o tempo:

Prancha: esse exercício isométrico ativa intensamente o core e os músculos paravertebrais, trazendo estabilidade para a coluna.

Ponte de quadril (hip bridge): deitada de costas, com joelhos flexionados e pés no chão, levante os quadris formando uma linha reta dos ombros aos joelhos. Essa postura fortalece lombar, glúteos e abdômen.

Extensão lombar/ alongamentos para costas: ao levantar o tronco do chão de bruços ou praticar movimentos de alongamento, você ativa os músculos eretores da espinha — fundamentais para manter o alinhamento e prevenir sobrecargas.

Além disso, a adoção de práticas de baixo impacto — como Pilates — é amplamente recomendada por fisioterapeutas. A técnica trabalha força, alinhamento, flexibilidade e consciência corporal, ajudando na manutenção postural e prevenção de dores.

Outra dica: incorporar alongamentos regulares e manter o corpo ativo com caminhadas ou atividades leves reduz a rigidez muscular e alivia a tensão na coluna.

A mensagem parece simples — e é: para cuidar da sua coluna, o caminho passa por dentro do seu corpo. Fortalecer o core e a lombar não exige academia de alto rendimento nem equipamentos sofisticados — apenas consistência, cuidado e poucos minutos por dia.

Com esforço regular, é possível construir uma base resistente que sustente sua postura, alivie tensões e mantenha as costas saudáveis por muitos anos.

