A torta de frango cremosa que não leva farinha e fica pronta em minutos
Um ingrediente inesperado transforma um prato comum em algo completamente irresistível
A clássica torta de frango ganhou uma versão moderna e surpreendente que conquistou a internet: uma receita cremosa, simples e feita sem farinha.
A técnica, apresentada pelo chef grego Stavros Varthalitis, campeão do MasterChef em seu país, viralizou por unir praticidade, sabor e uma textura que muitos cozinheiros tentam alcançar sem sucesso.
O grande segredo está na substituição da base tradicional por iogurte coado, conhecido como iogurte grego. Além de deixar a massa mais leve, ele garante cremosidade intensa, reduz a quantidade de carboidratos e adiciona uma leve acidez que equilibra perfeitamente o frango e os queijos.
É uma forma prática de transformar um prato comum em algo sofisticado, mesmo para quem não tem muita experiência na cozinha.
Ingredientes
– 500g de frango já cozido e desfiado;
– 500g de iogurte grego natural, sem açúcar;
– 2 ovos grandes;
– 2 pimentões vermelhos, cortados em cubos pequenos;
– 3 talos de cebolinha finamente picados;
– 150g de queijo feta, esfarelado grosseiramente;
– Queijo muçarela ou parmesão ralado a gosto;
– 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem;
– Sal e pimenta do reino;
– 1 colher de sopa de farinha de rosca para a forma, o truque para a borda crocante.
Modo de preparo da receita
Pré-aqueça o forno à 190 °C e unte a forma com azeite e farinha de rosca para evitar que grude e criar uma casquinha dourada. Depois misture os ingredientes, frango desfiado, pimentões, cebolinha, iogurte, ovos, azeite e queijos, mexendo até tudo incorporar.
Em seguida, ajuste o tempero com sal e pimenta, despeje na forma, alise a superfície, salpique queijo por cima e asse por 50 minutos, até dourar e firmar. Depois deixe descansar por 10 minutos antes de cortar, para que a estrutura estabilize e mantenha a cremosidade.
Confira mais detalhes da receita:
