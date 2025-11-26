A torta de frango cremosa que não leva farinha e fica pronta em minutos

Um ingrediente inesperado transforma um prato comum em algo completamente irresistível

Magno Oliver - 26 de novembro de 2025

(Foto: Stavros Varthalitis/@stavrosvarthalitis/Instagram)

A clássica torta de frango ganhou uma versão moderna e surpreendente que conquistou a internet: uma receita cremosa, simples e feita sem farinha.

A técnica, apresentada pelo chef grego Stavros Varthalitis, campeão do MasterChef em seu país, viralizou por unir praticidade, sabor e uma textura que muitos cozinheiros tentam alcançar sem sucesso.

O grande segredo está na substituição da base tradicional por iogurte coado, conhecido como iogurte grego. Além de deixar a massa mais leve, ele garante cremosidade intensa, reduz a quantidade de carboidratos e adiciona uma leve acidez que equilibra perfeitamente o frango e os queijos.

É uma forma prática de transformar um prato comum em algo sofisticado, mesmo para quem não tem muita experiência na cozinha.

Ingredientes

– 500g de frango já cozido e desfiado;

– 500g de iogurte grego natural, sem açúcar;

– 2 ovos grandes;

– 2 pimentões vermelhos, cortados em cubos pequenos;

– 3 talos de cebolinha finamente picados;

– 150g de queijo feta, esfarelado grosseiramente;

– Queijo muçarela ou parmesão ralado a gosto;

– 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem;

– Sal e pimenta do reino;

– 1 colher de sopa de farinha de rosca para a forma, o truque para a borda crocante.

Modo de preparo da receita

Pré-aqueça o forno à 190 °C e unte a forma com azeite e farinha de rosca para evitar que grude e criar uma casquinha dourada. Depois misture os ingredientes, frango desfiado, pimentões, cebolinha, iogurte, ovos, azeite e queijos, mexendo até tudo incorporar.

Em seguida, ajuste o tempero com sal e pimenta, despeje na forma, alise a superfície, salpique queijo por cima e asse por 50 minutos, até dourar e firmar. Depois deixe descansar por 10 minutos antes de cortar, para que a estrutura estabilize e mantenha a cremosidade.

Confira mais detalhes da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stavros Varthalitis (@stavrosvarthalitis)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!