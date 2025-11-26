Ânima Centro Hospitalar inaugura moderno pronto atendimento; veja como ficou

Agora, o hospital promete entregar atendimento mais rápido, resolutivo e humanizado para pacientes

Augusto Araújo - 26 de novembro de 2025

Ânima Centro Hospitalar inaugurou novo Pronto Atendimento (Foto: Divulgação)

O Ânima Centro Hospitalar, hospital privado em Anápolis, inaugurou recentemente um novo Pronto Atendimento (PA), totalmente remodelado, para otimizar o atendimento aos pacientes.

Com equipamentos de última geração e fluxos assistenciais planejados para reduzir o tempo de espera, o espaço promete entregar uma medicina mais rápida, resolutiva e humanizada.

“Cada detalhe deste novo pronto atendimento foi pensado para oferecer uma jornada de cuidado mais ágil, confortável e segura. Investimos em tecnologia, estrutura física e integração de fluxos para que o paciente tenha acesso rápido ao diagnóstico e ao tratamento”, destacou o diretor-geral do Ânima, Luiz Cláudio Resende.

Estrutura moderna

Projetado a partir de conceitos de arquitetura hospitalar contemporânea, o novo PA amplia a capacidade operacional da emergência e melhora a resolução dos casos com ambientes independentes conforme o nível de complexidade.

Entre os principais diferenciais, estão:

15 boxes privativos, incluindo unidades com pressão negativa, reforçando os protocolos de prevenção de infecções

6 boxes individualizados de baixa complexidade, dentro do modelo Fast Track, que oferece atendimento mais rápido para casos menos graves

Farmácia satélite exclusiva, integrada ao sistema informatizado de prescrição, agilizando a dispensação de medicamentos

Sala Vermelha com dois leitos completos para suporte avançado em emergências críticas

Duas salas de classificação de risco, aumentando a eficiência dos fluxos e organizando os atendimentos por grau de urgência

Sala de pequenos procedimentos, equipada para intervenções rápidas.

Raio-X exclusivo e ultrassonografia 24h, permitindo exames ortopédicos, abdominais e gineco-obstétricos sem deslocamento para o centro de diagnóstico.

Área exclusiva para espera de resultados, garantindo mais privacidade e conforto.

Além da modernização estrutural, o modelo operacional busca reduzir deslocamentos internos e agilizar diagnósticos, resultando em atendimentos mais resolutivos e seguros.

Tratamento humanizado

Segundo o diretor-geral, a humanização foi pensada desde o início do projeto. Ambientes acolhedores, comunicação clara e fluxos bem definidos fazem parte da nova experiência oferecida.

“Buscamos unir tecnologia e acolhimento, garantindo que o paciente se sinta amparado e seguro, com acesso rápido a exames e tratamentos de qualidade”, ressaltou Resende.

Confira a seguir imagens das novas instalações inauguradas no Ânima:

