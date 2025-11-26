Ânima Centro Hospitalar inaugura moderno pronto atendimento; veja como ficou
Agora, o hospital promete entregar atendimento mais rápido, resolutivo e humanizado para pacientes
O Ânima Centro Hospitalar, hospital privado em Anápolis, inaugurou recentemente um novo Pronto Atendimento (PA), totalmente remodelado, para otimizar o atendimento aos pacientes.
Com equipamentos de última geração e fluxos assistenciais planejados para reduzir o tempo de espera, o espaço promete entregar uma medicina mais rápida, resolutiva e humanizada.
“Cada detalhe deste novo pronto atendimento foi pensado para oferecer uma jornada de cuidado mais ágil, confortável e segura. Investimos em tecnologia, estrutura física e integração de fluxos para que o paciente tenha acesso rápido ao diagnóstico e ao tratamento”, destacou o diretor-geral do Ânima, Luiz Cláudio Resende.
Estrutura moderna
Projetado a partir de conceitos de arquitetura hospitalar contemporânea, o novo PA amplia a capacidade operacional da emergência e melhora a resolução dos casos com ambientes independentes conforme o nível de complexidade.
Entre os principais diferenciais, estão:
- 15 boxes privativos, incluindo unidades com pressão negativa, reforçando os protocolos de prevenção de infecções
- 6 boxes individualizados de baixa complexidade, dentro do modelo Fast Track, que oferece atendimento mais rápido para casos menos graves
- Farmácia satélite exclusiva, integrada ao sistema informatizado de prescrição, agilizando a dispensação de medicamentos
- Sala Vermelha com dois leitos completos para suporte avançado em emergências críticas
- Duas salas de classificação de risco, aumentando a eficiência dos fluxos e organizando os atendimentos por grau de urgência
- Sala de pequenos procedimentos, equipada para intervenções rápidas.
- Raio-X exclusivo e ultrassonografia 24h, permitindo exames ortopédicos, abdominais e gineco-obstétricos sem deslocamento para o centro de diagnóstico.
- Área exclusiva para espera de resultados, garantindo mais privacidade e conforto.
Além da modernização estrutural, o modelo operacional busca reduzir deslocamentos internos e agilizar diagnósticos, resultando em atendimentos mais resolutivos e seguros.
Tratamento humanizado
Segundo o diretor-geral, a humanização foi pensada desde o início do projeto. Ambientes acolhedores, comunicação clara e fluxos bem definidos fazem parte da nova experiência oferecida.
“Buscamos unir tecnologia e acolhimento, garantindo que o paciente se sinta amparado e seguro, com acesso rápido a exames e tratamentos de qualidade”, ressaltou Resende.
Confira a seguir imagens das novas instalações inauguradas no Ânima:
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!