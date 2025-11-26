Aos 16 anos, ele gastou R$ 100 em um domínio e nove anos depois sua empresa fatura R$ 7 milhões por ano

Jovens transformou um serviço comum em um negócio milionário e se tornou exemplo de crescimento rápido

26 de novembro de 2025

Jovens abrem empresa e faturam 7 milhões ao ano (Foto: Divulgação)

A história desse empreendedor de 26 anos não tem nada de glamour, startup tecnológica ou investimento milionário.

Na verdade, ela começou com algo muito simples: um serviço físico, tradicional, daqueles que muita gente não dá atenção.

Os pais precisavam de alguém para consertar algo no apartamento. Ele foi pesquisar na internet e percebeu que não havia um lugar organizado para encontrar prestadores de serviço confiáveis.

Tinha anúncio perdido, número desatualizado, indicação em fórum antigo, mas nada que reunisse tudo em um só lugar. Foi aí que acendeu a luz: se ele não estava achando, provavelmente muita gente também tinha essa dor.

Com o tempo, o que era apenas um suporte improvisado virou uma operação estruturada. Eles estudaram o mercado, melhoraram a forma de atender e ampliaram o tipo de serviço oferecido.

Nascia ali a Repair.sg, uma plataforma de reparos domésticos.

Quando perceberam, o trabalho manual que faziam por necessidade tinha se transformado em um negócio sólido, que hoje movimenta cerca de R$ 7 milhões por ano.

De bico de adolescente a empresa milionária

Hoje, aos 26 anos, Chew administra a Repair.sg ao lado do irmão e cofundador, Amos Chew, de 24 anos. O que começou como um negócio paralelo de dois irmãos que ainda dividiam a rotina com estudos virou uma operação profissional, com mais de 20 funcionários, equipe de atendimento, técnicos credenciados e estrutura própria.

Como o negócio cresceu tanto

No início, os próprios irmãos faziam de tudo: atendiam ligação, organizavam agenda, visitavam clientes e ajudavam nos reparos mais simples.

À medida que a demanda aumentou, começaram a contratar mais gente, padronizaram processos, criaram escala de plantão e formalizaram parcerias com técnicos.

Com o tempo, a empresa passou a ser reconhecida pela confiabilidade. A cada serviço bem-feito, vinha uma indicação. A cada indicação, mais clientes e mais chamados. A bola de neve positiva foi se formando até se transformar em uma operação que hoje atende boa parte de Singapura.

O que impressiona na história não é só o faturamento milionário, mas o caminho escolhido: em vez de correr atrás da “ideia genial” de tecnologia, os irmãos olharam para um problema real e mal resolvido e usaram a tecnologia apenas como ferramenta para organizar o caos.

Um negócio simples que virou referência

O modelo atraiu clientes de todas as faixas, desde moradores que precisavam de pequenos reparos até empresas maiores.

A expansão foi natural: mais pedidos, mais profissionais, mais faturamento.

Aos 26 anos, o jovem empreendedor já administra um negócio que muitos empresários demoram décadas para construir.

A história dele mostra que existe espaço para transformar atividades comuns em operações extremamente lucrativas, desde que haja profissionalismo, organização e constância.

O caso desse jovem não se resume ao faturamento. Ele segue alguns princípios que podem ser aplicados a qualquer área:

Foco absoluto na entrega,

Processos bem definidos,

Equipes treinadas,

Preço justo,

Comunicação eficiente com o cliente,

Constância, que é o que diferencia negócios que crescem dos que desistem.

Essa combinação transformou um serviço comum em uma empresa milionária.

Inspiração para quem quer começar

O exemplo do jovem empreendedor reforça uma verdade simples: negócios físicos e serviços essenciais não só têm enorme demanda, como podem se tornar grandes oportunidades quando administrados com visão de longo prazo.

Ele começou pequeno, com ferramentas básicas e sem muito planejamento. Hoje, está à frente de uma empresa que fatura mais de R$ 7 milhões ao ano, emprega dezenas de pessoas e continua em expansão.

