Estudo revela que pessoas consideradas “interessantes” compartilham seis características em comum

Traços ligados a atitude, autonomia e presença chamam atenção em um grupo específico

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Todo mundo conhece alguém que chama atenção sem precisar fazer esforço. São aquelas pessoas que chegam em um ambiente e, de alguma forma, se destacam não apenas pela aparência, mas pela postura, segurança e jeito de se colocar.

No Brasil, muita gente descreve esse tipo de pessoa como “legal”, “bem resolvida”, “de presença”, “que impõe respeito”, ou simplesmente alguém que tem um algo a mais.

Uma pesquisa internacional analisou esse comportamento e descobriu que esse perfil segue um padrão curioso: pessoas percebidas como “interessantes” ou “legais” tendem a dividir seis características que aparecem em praticamente todas as culturas.

E o mais surpreendente é que esse conjunto de traços não tem relação direta com ser “boa pessoa” ele se aproxima muito mais de atitude, abertura e coragem.

As seis características que se repetem

O estudo identificou que pessoas vistas como “legais” têm, em média, os seguintes traços mais fortes:

1. Extroversão

São mais abertas ao contato social, têm presença marcante e gostam de interagir. Não necessariamente são barulhentas, mas têm facilidade em circular por diferentes ambientes.

2. Hedonismo

Tendem a buscar prazer, diversão e experiências que despertem curiosidade. É o tipo de pessoa que não tem medo de aproveitar a vida.

3. Poder pessoal ou influência

Não significa ser autoritário, mas saber ocupar espaço, liderar quando necessário e transmitir confiança nas próprias decisões.

4. Espírito aventureiro

Gostam de experimentar coisas novas, arriscar mais do que a média e ultrapassar alguns limites sociais. Isso cria a impressão de ousadia e coragem.

5. Mente aberta

São pessoas que escutam, questionam, aceitam diferenças e se adaptam rápido. Propostas novas não assustam — pelo contrário, despertam curiosidade.

6. Autonomia

Têm independência emocional e intelectual. Não seguem apenas a opinião dos outros e sabem tomar suas próprias decisões.

Esses traços apareceram de maneira consistente em participantes de vários países, mostrando que a percepção do que consideramos “legal” vai além da cultura local.

“Legal” não é igual a “boa pessoa”

Outro ponto curioso é que, apesar de serem admiradas, essas pessoas não são necessariamente vistas como as “mais bondosas”.

O estudo mostrou que características como calma, gentileza, afeto e tradicionalismo são associadas a pessoas boas — mas não entram na lista principal das características de quem é visto como “legal”.

Ou seja: admirar alguém não significa considerá-lo exemplar. O encanto muitas vezes vem da ousadia, criatividade e atitude — não da moralidade.

É possível desenvolver essas características?

Embora parte da personalidade tenha base genética, especialistas explicam que muitos comportamentos podem ser fortalecidos:

Aumentar a autoconfiança,

Buscar novas experiências,

Trabalhar autonomia,

Expandir repertório social,

Desenvolver presença e comunicação.

Com o tempo, essas atitudes podem aproximar qualquer pessoa do perfil mais “magnético” que costuma atrair admiração.

Ter presença e atitude pode ser visto como algo inspirador, mas também pode gerar controvérsias.

Essa dualidade existe porque pessoas com essas características tendem a romper padrões, o que pode agradar alguns e incomodar outros.

No fim, ser considerado “interessante” mistura atitude, autonomia e ousadia: um conjunto que continua chamando atenção em qualquer lugar do mundo.

