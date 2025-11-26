Filho de deputado promete reviravolta no caso Bolsonaro: “não é achismo, nem torcida. É o que vai acontecer”

Para Adailton Júnior, mudanças devem acontecer nos próximos 15 dias

Danilo Boaventura - 26 de novembro de 2025

Adailton Júnior durante o programa Painel Diário. (Foto: Captura de Tela/YouTube)

Adailton Júnior, filho do deputado estadual Coronel Adailton e da vereadora Capita Elizete, chamou atenção no programa Painel Diário, que apresenta no YouTube ao lado dos radialistas Lucivan Machado e Carlos Antônio.

Durante a edição desta quarta-feira (26), o analista político afirmou que o cenário envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os generais presos deve passar por mudanças nos próximos 15 dias.

Sem antecipar detalhes, Adailton Júnior insistiu que a previsão não se baseia em torcida. Segundo ele, “não é achismo, nem torcida. É o que vai acontecer”.

Ao ser questionado por Carlos Antônio sobre uma eventual soltura do ex-presidente, Adailton Júnior evitou aprofundar o assunto e disse apenas que não poderia revelar a origem das informações.

Contudo, pediu que o público registrasse a data da declaração e aguardasse os 15 dias mencionados.

RÁPIDAS EXPRESS ‼️ Filho de deputado promete reviravolta no caso Bolsonaro: “não é achismo, nem torcida. É o que vai acontecer” Leia: pic.twitter.com/H2d1NzEAB8 — Portal 6 (@portal6noticias) November 26, 2025

