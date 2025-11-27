Anitta rejeita show em Natal por não aceitar cachê bancado por dinheiro público

Artista deixou claro que tem uma política rígida quanto ao financiamento das apresentações

Folhapress - 27 de novembro de 2025

Anitta durante apresentação. (Foto: Reprodução/Instagram)

ANA CORA LIMA – Anitta, 32, recebeu um convite, mas recusou se apresentar em um evento de fim de ano em Natal, Rio Grande de Norte.

A cantora não aceitou a proposta após ser informada que o cachê seria bancado por verba pública. A informação foi revelada pela secretária municipal de Turismo em entrevista ao programa RN No Ar nesta quinta-feira (27).

De acordo com a gestora, a artista deixou claro que tem uma política rígida em relação a apresentações financiadas pelo poder público. “Anitta tem algumas restrições com relação a pagamento de dinheiro público.

Ela não faz shows para prefeituras que envolvam esse tipo de recurso”, contou ela que elogiou a intérprete de “Envolver”. “Acho até nobre da parte dela: ela defende um princípio e se mantém nele”.

Segundo Iracy, o município chegou a estudar maneiras de viabilizar o show, mas o modelo de contratação acabou criando um impasse sem solução. Com isso, o nome da cantora saiu oficialmente da lista de nomes da programação do Natal em Natal, evento organizado pela prefeitura da capital potiguar, em entrevista à TV Tropical.

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, em junho, a cantora contou que já tinha recebido propostas de prefeituras que incluíam até desvio de verbas, e negou todas.