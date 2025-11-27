Golpista é preso em Anápolis por enganar vítimas com anúncios falsos por quase uma década

Apurações começaram após comprador ser enganado durante a suposta negociação de um veículo

Augusto Araújo - 27 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Civil de Goiás (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu, em Anápolis, um homem investigado por uma série de fraudes eletrônicas cometidas por meio de anúncios falsos em plataformas digitais.

Conforme a corporação, as apurações começaram após uma vítima ser enganada durante a suposta negociação de um veículo anunciado on-line.

Induzida a acreditar na veracidade da oferta, ela foi orientada a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 2 mil.

Assim que o pagamento foi feito, o suspeito interrompeu o contato, e o dinheiro foi rapidamente dividido entre contas de terceiros — estratégia usada para dificultar o rastreamento dos valores.

Ao aprofundar as diligências, os investigadores identificaram um padrão de atuação que se repete há anos: criação de perfis falsos, simulação de vendas, exigência de pagamento antecipado e dispersão imediata dos valores recebidos.

Segundo a PC, o investigado utilizava identidades fictícias como “Durval de Souza”, “Sargento Rui”, “Sargento Gomes” e “Gerson” para dar credibilidade aos falsos anúncios.

Levantamentos apontam que, desde 2018, vítimas de diversas cidades goianas — entre elas Goiânia, Crixás, Rubiataba, Rio Verde, Formosa, Catalão, Águas Lindas, Rialma e Jussara — relataram terem sido enganadas exatamente da mesma forma.

Diante da reincidência e da grande quantidade de registros, a autoridade policial pediu a prisão preventiva do suspeito e pelo sequestro de valores ligados ao esquema.

As medidas foram deferidas pelo Poder Judiciário, e o investigado permanecerá à disposição da Justiça enquanto as apurações continuam.

