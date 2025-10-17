Nota 10 para Polícia Civil de Goiás, que desmontou esquema milionário de fraudes eletrônicas
Grupo atuava em vários estados, com foco em Goiás e Pará, usando boletos falsos, clonagem de cartões e contas de “laranjas”
Para a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), que realizou, entre os dias 10 e 15 deste mês, a Operação Cartada Final, e desarticulou uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
O grupo atuava em vários estados, com foco em Goiás e Pará, usando boletos falsos, clonagem de cartões e contas de “laranjas” para movimentar grandes valores.
Entre os envolvidos está um agente público do Pará, acusado de usar informações sigilosas para extorquir vítimas.
As investigações revelaram estrutura organizada e empresas fictícias criadas para disfarçar o destino dos recursos.