Nota 10 para Polícia Civil de Goiás, que desmontou esquema milionário de fraudes eletrônicas

Grupo atuava em vários estados, com foco em Goiás e Pará, usando boletos falsos, clonagem de cartões e contas de “laranjas”

Danilo Boaventura - 17 de outubro de 2025

Operação foi deflagrada pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação)

Para a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), que realizou, entre os dias 10 e 15 deste mês, a Operação Cartada Final, e desarticulou uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

O grupo atuava em vários estados, com foco em Goiás e Pará, usando boletos falsos, clonagem de cartões e contas de “laranjas” para movimentar grandes valores.

Entre os envolvidos está um agente público do Pará, acusado de usar informações sigilosas para extorquir vítimas.

As investigações revelaram estrutura organizada e empresas fictícias criadas para disfarçar o destino dos recursos.

