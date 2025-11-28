Anvisa determina recolhimento de sabões líquidos Ypê após detecção de bactéria que pode causar infecções

Medida afeta vários lotes de produtos populares da marca

Isabella Valverde - 28 de novembro de 2025

Anvisa determina retirada de sabão da Ypê (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de diversos lotes de sabão líquido das marcas Ypê e Tixan Ypê, fabricados pela Química Amparo Ltda., após identificar contaminação por uma bactéria capaz de causar infecções.

De acordo com a Anvisa, exames laboratoriais apontaram a presença da Pseudomonas aeruginosa, microrganismo que pode provocar irritações e infecções na pele, e, em casos mais graves, atingir o sistema respiratório e urinário — especialmente em pessoas com imunidade baixa.

A decisão determina que os produtos sejam retirados das prateleiras de forma imediata, incluindo os das linhas Ypê Express, Tixan Ypê e Ypê Power Act. Os lotes afetados somam 14 unidades específicas e não devem ser usados em residências, lavanderias ou comércios.

Entre os itens afetados estão:

Lava Roupas Líquido Ypê Express – Lotes: 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 205011 e 176011

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – Lotes: 254031 e 193021

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act – Lotes: 190021, 223021 e 228031

Em nota, a Química Amparo informou que o recolhimento é uma medida preventiva e reforçou que o risco ao consumidor é considerado baixo, já que o produto é diluído em água e não tem contato prolongado com a pele.

A empresa afirma ainda que já havia comunicado o problema ao mercado antes da determinação oficial da Anvisa.

Quem tiver algum dos produtos deve verificar o número do lote na embalagem, suspender o uso imediatamente e entrar em contato com o SAC da marca para troca ou devolução. Em caso de irritações ou outros sintomas, é recomendado buscar atendimento médico.

