Esqueça batata e mandioca: esta fruta faz um purê surpreendente
Já conhecida em receitas tradicionais, fruta também funciona como um ótimo complemento para peixes e frutos do mar
Quando o assunto é acompanhamento para pratos salgados, muita gente pensa logo em batata ou mandioca. Mas existe uma fruta bem brasileira, acessível e cheia de sabor, que pode render um purê tão delicioso quanto — e muitas vezes até mais interessante.
A banana-da-terra, já conhecida em receitas tradicionais, também funciona como um ótimo complemento para peixes e frutos do mar, surpreendendo pela textura e pelo equilíbrio de sabores.
Um purê simples, cremoso e cheio de personalidade
A banana-da-terra precisa ser cozida antes de ser consumida, e é justamente essa etapa que a transforma na base ideal para um purê encorpado. Para preparar a receita, basta reunir:
– 3 bananas-da-terra maduras;
– 1/2 copo de água;
– Uma pitada de gengibre ralado ou em pó;
– 1 caixa de creme de leite;
– Sal a gosto.
Comece refogando as bananas picadas em uma panela quente. Acrescente o gengibre e o sal, mexendo até que tudo esteja bem misturado. Adicione a água e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos, ou até que as bananas fiquem bem macias — o tempo pode variar conforme o ponto de maturação.
Quando estiverem cozidas, amasse as bananas com um garfo até formar um purê. Em fogo baixo, vá adicionando o creme de leite aos poucos, sempre mexendo para garantir uma textura uniforme. Quem preferir um resultado ainda mais liso pode usar um mixer. Ajuste o sal e, se desejar, finalize com manteiga ou pimenta-do-reino.
Por que a banana-da-terra é tão nutritiva
Além de saborosa, essa fruta é considerada um alimento muito completo. Segundo dados do USDA, uma xícara (cerca de 139 g) de banana-da-terra assada contém aproximadamente:
– 215 calorias
– 58 g de carboidratos
– 3 g de fibras
– 663 mg de potássio
– Vitaminas C, A e B6
– Minerais como magnésio
Esses nutrientes se traduzem em vários benefícios importantes:
– Rica em fibras
– Contribui para o bom funcionamento do intestino e ajuda a manter a sensação de saciedade.
– Fonte de antioxidantes
– Flavonoides e polifenóis presentes na fruta combatem o estresse oxidativo e protegem as células.
– Aliada da imunidade
As vitaminas C e A fortalecem as defesas do organismo e têm efeito anti-inflamatório.
Boa para a saúde do coração
O alto teor de potássio ajuda a regular a pressão arterial e auxilia no funcionamento dos músculos e nervos.
Importante para metabolismo e cognição
A vitamina B6 participa do metabolismo energético, do bem-estar mental e de processos ligados à saúde cardiovascular e cognitiva.
A banana-da-terra, portanto, vai muito além do sabor: ela é uma aliada da saúde e uma excelente alternativa para variar o cardápio sem esforço.
