Esqueça batata e mandioca: esta fruta faz um purê surpreendente

Já conhecida em receitas tradicionais, fruta também funciona como um ótimo complemento para peixes e frutos do mar

Isabella Valverde - 28 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando o assunto é acompanhamento para pratos salgados, muita gente pensa logo em batata ou mandioca. Mas existe uma fruta bem brasileira, acessível e cheia de sabor, que pode render um purê tão delicioso quanto — e muitas vezes até mais interessante.

A banana-da-terra, já conhecida em receitas tradicionais, também funciona como um ótimo complemento para peixes e frutos do mar, surpreendendo pela textura e pelo equilíbrio de sabores.

Um purê simples, cremoso e cheio de personalidade

A banana-da-terra precisa ser cozida antes de ser consumida, e é justamente essa etapa que a transforma na base ideal para um purê encorpado. Para preparar a receita, basta reunir:

– 3 bananas-da-terra maduras;

– 1/2 copo de água;

– Uma pitada de gengibre ralado ou em pó;

– 1 caixa de creme de leite;

– Sal a gosto.

Comece refogando as bananas picadas em uma panela quente. Acrescente o gengibre e o sal, mexendo até que tudo esteja bem misturado. Adicione a água e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos, ou até que as bananas fiquem bem macias — o tempo pode variar conforme o ponto de maturação.

Quando estiverem cozidas, amasse as bananas com um garfo até formar um purê. Em fogo baixo, vá adicionando o creme de leite aos poucos, sempre mexendo para garantir uma textura uniforme. Quem preferir um resultado ainda mais liso pode usar um mixer. Ajuste o sal e, se desejar, finalize com manteiga ou pimenta-do-reino.

Por que a banana-da-terra é tão nutritiva

Além de saborosa, essa fruta é considerada um alimento muito completo. Segundo dados do USDA, uma xícara (cerca de 139 g) de banana-da-terra assada contém aproximadamente:

– 215 calorias

– 58 g de carboidratos

– 3 g de fibras

– 663 mg de potássio

– Vitaminas C, A e B6

– Minerais como magnésio

Esses nutrientes se traduzem em vários benefícios importantes:

– Rica em fibras

– Contribui para o bom funcionamento do intestino e ajuda a manter a sensação de saciedade.

– Fonte de antioxidantes

– Flavonoides e polifenóis presentes na fruta combatem o estresse oxidativo e protegem as células.

– Aliada da imunidade

As vitaminas C e A fortalecem as defesas do organismo e têm efeito anti-inflamatório.

Boa para a saúde do coração

O alto teor de potássio ajuda a regular a pressão arterial e auxilia no funcionamento dos músculos e nervos.

Importante para metabolismo e cognição

A vitamina B6 participa do metabolismo energético, do bem-estar mental e de processos ligados à saúde cardiovascular e cognitiva.

A banana-da-terra, portanto, vai muito além do sabor: ela é uma aliada da saúde e uma excelente alternativa para variar o cardápio sem esforço.

