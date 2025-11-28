Jovem vai ao hospital porque não conseguia soltar pum e médicos descobrem o que tinha dentro dele

O que parecia apenas um desconforto momentâneo, acabou revelando algo muito mais sério e inesperado

Pedro Ribeiro - 28 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Médicos são frequentemente surpreendidos por casos incomuns, mas alguns chamam atenção pela gravidade, pelo risco e também pela curiosidade que despertam.

Foi exatamente isso que aconteceu com um jovem que buscou atendimento após sentir fortes dores abdominais e perceber que não conseguia eliminar gases.

A situação, que parecia apenas um desconforto momentâneo, acabou revelando algo muito mais sério — e inesperado.

A história serve de alerta, porque, apesar de parecer improvável, objetos retidos no corpo podem causar complicações graves.

Por isso, entender o que aconteceu e como os profissionais lidaram com o caso ajuda a reforçar a importância de procurar ajuda médica rapidamente diante de qualquer sintoma incomum.

O que os exames revelaram

Ao chegar ao hospital com inchaço, dor intensa e prisão de ventre, o paciente passou por um raio-x de rotina.

Foi nesse momento que os médicos descobriram o verdadeiro motivo do problema: havia uma xícara de chá dentro do ânus do rapaz.

O objeto media aproximadamente seis centímetros de largura por oito de altura, o que explicava completamente a obstrução e o quadro de dor.

O caso aconteceu em Taiwan, no Hospital Geral Dajia Li, na cidade de Taichung.

Segundo a equipe, a localização e o tamanho da xícara tornavam impossível a eliminação natural do objeto.

Tentativas de remoção e o risco envolvido

Inicialmente, os médicos tentaram retirar o objeto sem cirurgia, usando técnicas manuais e instrumentos específicos.

No entanto, perceberam que qualquer força excessiva poderia quebrar a xícara dentro do corpo do paciente, o que representaria um risco enorme.

Fragmentos de vidro ou cerâmica poderiam perfurar o intestino e levar a infecções graves.

Diante disso, a equipe optou imediatamente por uma cirurgia de emergência com anestesia geral.

A cirurgia e o procedimento adotado

Durante o procedimento, o objeto foi removido com segurança e sem causar danos adicionais.

Além disso, os médicos precisaram fazer uma colostomia temporária para garantir a recuperação do intestino.

Esse procedimento cria uma abertura externa para a eliminação das fezes enquanto a região afetada se recupera.

Embora a situação seja incomum, o desfecho foi positivo graças à rapidez do atendimento e à decisão da equipe médica.

O que o paciente disse

Depois de estabilizado, o jovem afirmou aos médicos que não sabia como a xícara foi parar ali e classificou o episódio como um acidente.

Casos semelhantes são mais frequentes do que se imagina na emergência hospitalar, porém raramente chegam ao conhecimento público.

O importante, segundo especialistas, é nunca ignorar sintomas que fogem do normal.

Dores abdominais fortes, dificuldade para evacuar ou eliminar gases e inchaço persistente exigem avaliação médica imediata.

