Nome grego em alta no Brasil acaba de conquistar o título de mais bonito do mundo

Uma pesquisa britânica apontou que a sonoridade desse nome grego desperta emoções positivas em pessoas de diferentes países

Gabriel Yuri Souto - 28 de novembro de 2025

Nome Grego considerado o mais bonito do mundo (Foto: Reprodução)

A escolha do nome de um bebê costuma envolver história, significado e, claro, estética. Muitas famílias buscam algo que soe bonito, tenha força e carregue uma origem interessante.

Nos últimos meses, um nome em especial voltou a aparecer em listas, reportagens e cartórios: um clássico grego que já era popular no Brasil, mas que agora ganhou um novo destaque depois de ser apontado como “o mais bonito do mundo” por um estudo da Universidade de Birmingham, no Reino Unido.

O resultado chamou atenção porque não avaliou moda, tendência ou cultura específica. O foco da pesquisa foi a reação emocional que determinados sons provocam em pessoas de várias línguas, e foi justamente essa composição sonora que levou o nome vencedor ao topo.

O nome

Segundo a pesquisa, as pessoas consideraram o nome Sofia (ou sua variação Sophia) o mais bonito do mundo por reunir sons suaves, vogais abertas e um ritmo fluido que agradam ao ouvido humano e despertam sensações positivas em qualquer idioma.

Além da musicalidade, Sofia carrega um significado forte. Em grego, o nome significa “sabedoria”, sendo associado historicamente a inteligência e virtude, algo que contribui para sua popularidade em diferentes culturas ao longo dos séculos.

No Brasil, o nome Sofia já vinha aparecendo com frequência em listas de mais registrados nos últimos anos.

A combinação de sonoridade agradável, origem clássica e simbolismo positivo fez dele um dos favoritos entre famílias que buscam nomes internacionais, mas fáceis de pronunciar. Relatos recentes de cartórios confirmam que o nome segue em alta entre recém-nascidas.

A repercussão da pesquisa britânica também impulsionou ainda mais o interesse, criando uma sensação de “redescoberta” para um nome que já era querido entre brasileiros.

Os critérios da pesquisa britânica

O estudo da Universidade de Birmingham analisou como diferentes combinações de sílabas influenciam a percepção de beleza e leveza em nomes.

Não se trata de uma eleição definitiva, mas de uma análise de padrões de som que costumam ser associados a emoções positivas. Sofia se destacou por reunir elementos considerados universalmente agradáveis — como presença de vogais fortes e ausência de consoantes duras.

Os pesquisadores explicam que, embora gosto pessoal e contexto cultural tenham grande influência, existem padrões comuns que afetam a forma como ouvimos e percebemos nomes.

A eleição de Sofia mostra que nomes com origens antigas, significados profundos e sonoridade harmoniosa continuam sendo preferência global.

Em um cenário onde muitos pais buscam nomes modernos, diferentes ou exclusivos, esse resultado lembra que clássicos bem construídos tendem a atravessar gerações mantendo relevância.

No Brasil, o nome segue forte e deve permanecer entre os mais escolhidos, impulsionado tanto pelo estudo quanto pelo apelo emocional que sempre carregou.

