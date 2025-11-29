A tecnologia já está substituindo várias profissões e a nova geração talvez nunca trabalhe nelas

A automação toma conta de supermercados, aeroportos e serviços básicos enquanto máquinas assumem funções que antes eram essenciais

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

Profissões por IA (Imagem: Reprodução/ Canva)

A nova onda de tecnologia avança mais rápido do que muita gente imagina. Supermercados, bancos e aeroportos adotam sistemas automáticos que reduzem cada vez mais a necessidade de atendimento humano.

Para muitos jovens, essas profissões já parecem algo do passado.

Os caixas automáticos dominam agências bancárias. As lojas investem em totens de autoatendimento. Os aeroportos funcionam com despacho automático de bagagem. Tudo isso diminui o espaço de funções que existiram por décadas.

Profissões que estão desaparecendo com a automação

Atendente de supermercado

Totens fazem a leitura dos produtos, aceitam pagamento e finalizam a compra sem intervenção humana.

Caixa de supermercado

Supermercados apostam nos caixas de autoatendimento e diminuem drasticamente a quantidade de operadores.

Funcionário de despacho de bagagem

Aeroportos instalam máquinas onde o passageiro imprime etiquetas, pesa a mala e envia diretamente para a esteira.

Atendente de fast-food

Pedidos são feitos em totens digitais e o contato humano só acontece na entrega.

Caixa de banco

Transferências, pagamentos e consultas migram para aplicativos, reduzindo a presença de funcionários nas agências.

Atendente de estacionamento

Sistemas automáticos identificam placas, cobram valores e liberam a saída sem cabine humana.

Pedágios com cobrador

Pórticos eletrônicos eliminam o contato físico e cobram automaticamente por adesivos e sistemas inteligentes.

Operador de bilheteria

Cinema, shows, ônibus e eventos usam compra digital, dispensando o profissional que vendia ingressos em guichês.

A automação muda comportamentos e transforma funções comuns em raridades. Para a Geração Z, muitos desses empregos nunca farão parte da vida profissional.

Máquinas assumem tarefas simples e deixam os trabalhos humanos cada vez mais focados em tecnologia, criatividade e atendimento especializado.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!