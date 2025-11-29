A tecnologia já está substituindo várias profissões e a nova geração talvez nunca trabalhe nelas
A automação toma conta de supermercados, aeroportos e serviços básicos enquanto máquinas assumem funções que antes eram essenciais
A nova onda de tecnologia avança mais rápido do que muita gente imagina. Supermercados, bancos e aeroportos adotam sistemas automáticos que reduzem cada vez mais a necessidade de atendimento humano.
Para muitos jovens, essas profissões já parecem algo do passado.
Os caixas automáticos dominam agências bancárias. As lojas investem em totens de autoatendimento. Os aeroportos funcionam com despacho automático de bagagem. Tudo isso diminui o espaço de funções que existiram por décadas.
Profissões que estão desaparecendo com a automação
Atendente de supermercado
Totens fazem a leitura dos produtos, aceitam pagamento e finalizam a compra sem intervenção humana.
Caixa de supermercado
Supermercados apostam nos caixas de autoatendimento e diminuem drasticamente a quantidade de operadores.
Funcionário de despacho de bagagem
Aeroportos instalam máquinas onde o passageiro imprime etiquetas, pesa a mala e envia diretamente para a esteira.
Atendente de fast-food
Pedidos são feitos em totens digitais e o contato humano só acontece na entrega.
Caixa de banco
Transferências, pagamentos e consultas migram para aplicativos, reduzindo a presença de funcionários nas agências.
Atendente de estacionamento
Sistemas automáticos identificam placas, cobram valores e liberam a saída sem cabine humana.
Pedágios com cobrador
Pórticos eletrônicos eliminam o contato físico e cobram automaticamente por adesivos e sistemas inteligentes.
Operador de bilheteria
Cinema, shows, ônibus e eventos usam compra digital, dispensando o profissional que vendia ingressos em guichês.
A automação muda comportamentos e transforma funções comuns em raridades. Para a Geração Z, muitos desses empregos nunca farão parte da vida profissional.
Máquinas assumem tarefas simples e deixam os trabalhos humanos cada vez mais focados em tecnologia, criatividade e atendimento especializado.
