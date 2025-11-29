Cielo anuncia oportunidade para quem quer trabalhar sem sair de casa

Pedro Ribeiro - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Se você busca uma chance real de trabalhar em casa e, ao mesmo tempo, construir carreira em um setor estratégico, a nova oportunidade anunciada pela Cielo pode ser exatamente o que faltava.

Cada vez mais pessoas procuram formas de conciliar rotina, produtividade e qualidade de vida, e a possibilidade de trabalhar em casa acaba sendo um grande atrativo.

Por isso, quando uma empresa de grande porte abre uma vaga totalmente remota, o interesse cresce rapidamente.

Uma vaga voltada ao futuro da tecnologia

A Cielo abriu um processo seletivo para a função de Especialista em Gestão de Dados, com foco em storage e proteção de dados mainframe.

Como a posição é 100% remota, você pode trabalhar em casa com toda a estrutura digital da empresa.

A vaga faz parte do plano de modernização tecnológica que sustenta milhões de transações financeiras todos os dias, o que torna o trabalho ainda mais estratégico.

Além disso, a empresa oferece remuneração variável anual e um pacote robusto com 17 benefícios.

São vantagens que incluem saúde, bem-estar e incentivo à educação, algo muito valorizado por quem busca estabilidade e crescimento profissional.

O que o profissional irá fazer

Quem assume a função atua diretamente na gestão e proteção dos ambientes de dados mainframe.

Isso envolve arquitetura de armazenamento, desempenho dos sistemas, políticas de backup e retenção de dados.

Como o trabalho impacta áreas críticas, há interação constante com equipes de desenvolvimento, segurança da informação e compliance.

Por ser um cargo avançado, a empresa procura alguém com experiência sólida em infraestrutura e governança de dados corporativos.

Também são exigidos conhecimentos em tecnologias como storage DASD, TAPE virtualizada e configuração de IODF.

Requisitos para participar do processo

Para concorrer, é necessário ter formação superior em áreas de TI: Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Processamento de Dados ou cursos equivalentes.

A Cielo destaca que busca um perfil analítico, comunicativo e preparado para ambientes colaborativos e de alta complexidade.

Como tudo é remoto, o profissional pode trabalhar em casa de qualquer região do país, o que amplia a diversidade dentro da empresa.

As equipes já atuam com metodologias ágeis e ferramentas digitais, facilitando alinhamentos e reduzindo barreiras geográficas.

Benefícios que fazem diferença

A empresa oferece um conjunto amplo de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, previdência privada, auxílio remoto, seguro de vida, auxílio-creche e licenças maternidade e paternidade estendidas.

Há ainda horário flexível, sexta-feira reduzida e programas de apoio psicológico e físico.

Para quem gosta de aprender continuamente, há cursos e trilhas online de capacitação.

Como se inscrever na vaga

As inscrições estão abertas e tudo acontece de forma digital, desde a triagem até as entrevistas e avaliações técnicas.

Se você deseja trabalhar em casa e fazer parte de projetos de missão crítica no setor financeiro, essa pode ser a oportunidade ideal.

Para se inscrever clique aqui.

