Homem executado por encapuzado em Anápolis é identificado

Imagens de câmeras de segurança da rua devem ajudar na identificação do autor. PC investiga o caso

Da Redação - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Foi identificado como Aparecido José Dias o homem executado dentro de uma residência na Avenida Professor Benvindo Machado, no Jardim das Oliveiras, em Anápolis.

Ele foi morto na noite de sábado (29), após a invasão de um suspeito encapuzado, segundo registro da Polícia Militar (PM).

Aparecido estava na sala da casa quando o autor arrombou o portão e entrou já perguntando quem era “Zé Galinha”.

Ao localizá-lo, o criminoso sacou uma pistola e efetuou diversos disparos. A ação durou poucos segundos, e o suspeito fugiu logo em seguida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local, mas apenas confirmaram o óbito. A vítima morreu antes da chegada do socorro.

A área foi isolada até a chegada da perícia, e as imagens de câmeras de segurança da rua devem ajudar na identificação do autor.

A investigação segue com a Polícia Civil (PC), que apura a motivação e eventuais envolvidos no crime.

