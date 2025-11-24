Jovem que teve mão decepada pelo ex em Anápolis ganhará prótese após mais de um ano do crime

Dispositivo é desenvolvido por instituição norte-americana e Club Rotary atuou com o projeto Mãos Solidárias para proporcionar a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Railma teve a mão decepada após ser atacada pelo ex. (Foto: Arquivo Pessoal) prótese
Railma teve a mão decepada após ser atacada pelo ex. (Foto: Arquivo Pessoal)

Após mais de um ano desde o trágico ataque em Anápolis que lhe custou uma das mãos, Railma Lisboa, de 27 anos, deve ganhar uma segunda chance já nesta quinta-feira (27), data marcada para enfim receber uma prótese, em um importante passo de volta a autonomia.

O dispositivo, desenvolvido pela instituição norte-americana LN4, é leve, resistente e prático, atuando de forma mecânica, não dependendo de sinais elétricos dos músculos, mas sim do movimento residual do próprio usuário ou de mecanismos simples de alavanca.

O principal mecanismo permite que os dedos fechem em um movimento de pinça, possibilitando ao usuário pegar e segurar objetos, como talheres, ferramentas leves, ou a alça de uma sacola, restaurando funções básicas do dia a dia.

Leia também

Para que Railma tivesse acesso à prótese, foi indispensável a atuação do Rotary International, mais especificamente através do Rotary Anápolis Leste, que por meio do programa Mãos Solidárias ficou com a parte de logística e responsável pela entrega do dispositivo.

Em entrevista ao Portal 6, Jean Carlo Constante, atual presidente do Rotary Anápolis Leste, destacou o trabalho filantrópico de todos os associados que, em um esforço conjunto, ofertaram essa segunda chance.

“Essa prótese simboliza um recomeço para a Railma, com mais independência e autonomia. É um gesto de empatia e valorização da dignidade humana. Sabemos que ainda há um caminho de adaptação, mas desejamos que essa nova etapa seja repleta de conquistas e felicidade”, pontuou.

A entrega da prótese está marcada para acontecer durante uma das reuniões do grupo, marcada para a noite desta quinta-feira (27), na sede do Rotary Anápolis Leste, no bairro Jundiaí.

Mãos Solidárias

O projeto “Mãos Solidárias” é uma iniciativa humanitária liderada pelo Rotary International em parceria com a fundação americana LN4 Hand Project. Oprincipal objetivo é reabilitar a dignidade e a autonomia de pessoas que sofreram amputação total ou parcial da mão, oferecendo uma solução prática e gratuita.

O projeto se baseia na doação de próteses mecânicas de baixo custo e alta funcionalidade para indivíduos em situação de vulnerabilidade social, que não teriam condições financeiras de adquirir um dispositivo protético convencional.

A operacionalização do projeto depende inteiramente da rede de voluntários e clubes do Rotary. São os rotarianos que gerenciam a logística, que vai desde a identificação e o cadastro dos beneficiários, passando pela importação e desembaraço aduaneiro das próteses doadas, até a entrega final.

Vaquinha

Ao mesmo tempo, Railma segue com uma vaquinha para angariar os fundos de uma prótese de alta tecnologia, que poderá lhe proporcionar maios autonomia e conforto.

O dispositivo, de alta tecnologia, está avaliado em R$ 416 mil, valor que foge em muito das condições da estudante.

Ela já havia comentado, inclusive, ter desistido da opção pelo alto custo, mas voltou atrás após testar o dispositivo em uma clínica especializada em Goiânia.

Os interessados em contribuir podem fazer doações por meio do site Vakinha. Até a publicação desta matéria, a campanha já havia arrecadado R$ 18.234,60.

Relembre

O crime aconteceu no dia 24 de outubro de 2024, quando Railma estava na garupa de uma moto e indo para a faculdade, porém foi surpreendida pelo ex, que a atacou com um facão.

Ela foi socorrida por populares e levada em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde ficou internada por uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias