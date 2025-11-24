Jovem que teve mão decepada pelo ex em Anápolis ganhará prótese após mais de um ano do crime

Dispositivo é desenvolvido por instituição norte-americana e Club Rotary atuou com o projeto Mãos Solidárias para proporcionar a oportunidade

Davi Galvão - 24 de novembro de 2025

Railma teve a mão decepada após ser atacada pelo ex. (Foto: Arquivo Pessoal)

Após mais de um ano desde o trágico ataque em Anápolis que lhe custou uma das mãos, Railma Lisboa, de 27 anos, deve ganhar uma segunda chance já nesta quinta-feira (27), data marcada para enfim receber uma prótese, em um importante passo de volta a autonomia.

O dispositivo, desenvolvido pela instituição norte-americana LN4, é leve, resistente e prático, atuando de forma mecânica, não dependendo de sinais elétricos dos músculos, mas sim do movimento residual do próprio usuário ou de mecanismos simples de alavanca.

O principal mecanismo permite que os dedos fechem em um movimento de pinça, possibilitando ao usuário pegar e segurar objetos, como talheres, ferramentas leves, ou a alça de uma sacola, restaurando funções básicas do dia a dia.

Para que Railma tivesse acesso à prótese, foi indispensável a atuação do Rotary International, mais especificamente através do Rotary Anápolis Leste, que por meio do programa Mãos Solidárias ficou com a parte de logística e responsável pela entrega do dispositivo.

Em entrevista ao Portal 6, Jean Carlo Constante, atual presidente do Rotary Anápolis Leste, destacou o trabalho filantrópico de todos os associados que, em um esforço conjunto, ofertaram essa segunda chance.

“Essa prótese simboliza um recomeço para a Railma, com mais independência e autonomia. É um gesto de empatia e valorização da dignidade humana. Sabemos que ainda há um caminho de adaptação, mas desejamos que essa nova etapa seja repleta de conquistas e felicidade”, pontuou.

A entrega da prótese está marcada para acontecer durante uma das reuniões do grupo, marcada para a noite desta quinta-feira (27), na sede do Rotary Anápolis Leste, no bairro Jundiaí.

Mãos Solidárias

O projeto “Mãos Solidárias” é uma iniciativa humanitária liderada pelo Rotary International em parceria com a fundação americana LN4 Hand Project. Oprincipal objetivo é reabilitar a dignidade e a autonomia de pessoas que sofreram amputação total ou parcial da mão, oferecendo uma solução prática e gratuita.

O projeto se baseia na doação de próteses mecânicas de baixo custo e alta funcionalidade para indivíduos em situação de vulnerabilidade social, que não teriam condições financeiras de adquirir um dispositivo protético convencional.

A operacionalização do projeto depende inteiramente da rede de voluntários e clubes do Rotary. São os rotarianos que gerenciam a logística, que vai desde a identificação e o cadastro dos beneficiários, passando pela importação e desembaraço aduaneiro das próteses doadas, até a entrega final.

Vaquinha

Ao mesmo tempo, Railma segue com uma vaquinha para angariar os fundos de uma prótese de alta tecnologia, que poderá lhe proporcionar maios autonomia e conforto.

O dispositivo, de alta tecnologia, está avaliado em R$ 416 mil, valor que foge em muito das condições da estudante.

Ela já havia comentado, inclusive, ter desistido da opção pelo alto custo, mas voltou atrás após testar o dispositivo em uma clínica especializada em Goiânia.

Os interessados em contribuir podem fazer doações por meio do site Vakinha. Até a publicação desta matéria, a campanha já havia arrecadado R$ 18.234,60.

Relembre

O crime aconteceu no dia 24 de outubro de 2024, quando Railma estava na garupa de uma moto e indo para a faculdade, porém foi surpreendida pelo ex, que a atacou com um facão.

Ela foi socorrida por populares e levada em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde ficou internada por uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

