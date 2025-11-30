Cantora gospel que lutava contra o câncer morre em Goiânia semanas após perder o pai

Natural de Niquelândia, no norte de Goiás, Adriana convivia com o diagnóstico desde a infância

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A cantora gospel Adriana Lázara, de 28 anos, morreu em Goiânia na última terça-feira (25), após uma longa batalha contra um câncer ósseo. Ela estava internada no Hospital de Câncer Araújo Jorge e não resistiu às complicações da doença, que havia retornado nos últimos anos. A perda ocorre poucas semanas depois da morte do pai da artista, fato que, segundo pessoas próximas, abalou profundamente sua saúde emocional e física.

Natural de Niquelândia, no norte de Goiás, Adriana convivia com o diagnóstico desde a infância. O câncer chegou a entrar em remissão durante a adolescência, período no qual ela retomou a rotina, intensificou a vida na igreja e fortaleceu sua relação com a música. No entanto, há cerca de três anos, a enfermidade voltou a se manifestar, exigindo novos tratamentos e internações.

Familiares relatam que Adriana tinha uma ligação muito forte com o pai, Geraldo Gomes da Silva, de 63 anos. Ele enfrentava câncer no intestino e no fígado e morreu semanas antes da filha.

De acordo com pessoas próximas, a noticia do falecimento do pai provocou um abalo emocional profundo na cantora, que apresentou piora significativa após a perda e, desde então, não conseguiu se recuperar.

Mesmo fragilizada, Adriana seguia compartilhando mensagens de fé em suas redes sociais, publicando trechos de cultos, agradecimentos e desabafos sobre o tratamento. O conteúdo comovente mostrava a esperança da jovem, que recebia apoio de seguidores, músicos e membros da igreja.

A cantora era a caçula de uma família com seis irmãos e sempre foi reconhecida pela voz marcante nos trabalhos que realizava na congregação. O sonho de viver exclusivamente da música gospel era conhecido por amigos e admiradores.

Adriana não tinha filhos e deixa o marido, familiares, amigos e uma comunidade inteira que acompanhava sua trajetória de fé e resistência.

