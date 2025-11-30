Irmãos ficam escandalizados com casal fazendo sexo no Morro da Capuava, em Anápolis, e chamam a polícia

Vídeo circula pelas redes sociais, dividindo opiniões. Dupla pode responder por ato obsceno

Da Redação Da Redação -
Irmãos ficam escandalizados com casal fazendo sexo no Morro da Capuava, em Anápolis, e chamam a polícia
(Foto: Reprodução)

Um vídeo que mostra um casal mantendo relações sexuais dentro de um carro no Morro da Capuava, em Anápolis, começou a circular pelas redes sociais e rapidamente ganhou destaque entre moradores.

As imagens, registradas na noite deste domingo (30), se espalharam principalmente pelo WhatsApp e provocaram reações imediatas.

Fiéis que estavam no local — e que se identificam como “irmãos” da igreja — afirmam ter acionado a polícia ao presenciarem a cena.

Leia também

O morro, situado no bairro Bom Sucesso, é conhecido por receber grupos religiosos para orações e vigílias.

Por isso, grande parte dos internautas considerou o episódio um desrespeito ao espaço e se mostrou escandalizada com o conteúdo.

Outros usuários, no entanto, encararam o caso com naturalidade e defenderam que o casal “apenas queria ser feliz”, o que ampliou ainda mais o debate nas redes.

Apesar da polêmica, até o fechamento desta publicação não havia registro formal de ocorrência na Polícia Militar nem na Polícia Civil sobre o episódio.

A dupla pode responder por ato obsceno, infração prevista no Código Penal para situações de caráter sexual praticadas em locais públicos ou de grande circulação.

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias