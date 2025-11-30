Irmãos ficam escandalizados com casal fazendo sexo no Morro da Capuava, em Anápolis, e chamam a polícia

Vídeo circula pelas redes sociais, dividindo opiniões. Dupla pode responder por ato obsceno

Da Redação - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um vídeo que mostra um casal mantendo relações sexuais dentro de um carro no Morro da Capuava, em Anápolis, começou a circular pelas redes sociais e rapidamente ganhou destaque entre moradores.

As imagens, registradas na noite deste domingo (30), se espalharam principalmente pelo WhatsApp e provocaram reações imediatas.

Fiéis que estavam no local — e que se identificam como “irmãos” da igreja — afirmam ter acionado a polícia ao presenciarem a cena.

O morro, situado no bairro Bom Sucesso, é conhecido por receber grupos religiosos para orações e vigílias.

Por isso, grande parte dos internautas considerou o episódio um desrespeito ao espaço e se mostrou escandalizada com o conteúdo.

Outros usuários, no entanto, encararam o caso com naturalidade e defenderam que o casal “apenas queria ser feliz”, o que ampliou ainda mais o debate nas redes.

Apesar da polêmica, até o fechamento desta publicação não havia registro formal de ocorrência na Polícia Militar nem na Polícia Civil sobre o episódio.

A dupla pode responder por ato obsceno, infração prevista no Código Penal para situações de caráter sexual praticadas em locais públicos ou de grande circulação.

