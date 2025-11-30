José Henrique Lima Morais, condenado a 16 anos, está entre detentos que escaparam de presídio em Anápolis

Portal 6 apurou que fugitivo é considerado de periculosidade média e respondia em regime fechado

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2025

Imagem mostra José Henrique Lima Morais, de 27 anos. (Foto: Reprodução)

Além de Alair Gonçalves Alquino, outro fugitivo que escapou do presídio de Anápolis, e que segue sendo procurado, é José Henrique Lima Morais, de 27 anos. A fuga ocorreu na madrugada de sábado (29).

Oriundo de Pastos Bons, no Maranhão, o fugitivo foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio.

Considerado um criminoso de média periculosidade, ele atuava como horticultor — profissional especializado no cultivo e manejo de plantas — antes de cometer o crime.

Em tempo

Ao todo, a fuga envolveu sete detentos que ocupavam a mesma cela. Eles teriam serrado as grades durante a madrugada e, dessa forma, conseguido escapar.

Desses, cinco fugiram pelo perímetro inicial, mas foram alvejados e capturados. Os outros dois conseguiram escapar de forma definitiva: José Henrique Lima Morais e Alair Gonçalves Alquino.

Logo após a fuga, uma denúncia via 190 relatou ter visto dois homens usando bermudas amarelas descendo a Rua Ernesto Oliveira de Pina, no Parque Residencial das Flores.

O denunciante afirmou ainda que os suspeitos pediram para se esconder na residência dele — o que foi recusado.

Na sequência, ambos seguiram em direção a uma área de mata do bairro. Tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para verificar um suposto óbito dentro da unidade.

No momento, equipes da polícia seguem realizando patrulhamento em áreas de mata próximas à unidade prisional para encontrá-los. O caso continua sendo investigado.

