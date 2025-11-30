Saiba quem é Alair Gonçalves Alquino, detento que conseguiu fugir da cadeia de Anápolis

Natural de Niquelândia, ele é considerado um criminoso de alta periculosidade e possui ficha extensa

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2025

Alair Gonçalves Alquino está foragido após fugir da Unidade Prisional de Anápolis (Foto: Reprodução/Google Maps)

Desde a madrugada de sábado (29), policiais buscam dois detentos que conseguiram fugir do presídio de Anápolis, localizado no bairro Jardim das Américas 3ª Etapa. Um deles é Alair Gonçalves Alquino, de 33 anos.

Natural de Niquelândia, ele é considerado um criminoso de alta periculosidade e possui processos por roubo majorado (pelo qual já foi condenado), homicídio simples, desacato e desobediência.

Vale ressaltar que, antes de ser preso, ele já havia atuado como motorista.

Em tempo

A fuga envolveu sete detentos que ocupavam a mesma cela. Conforme apurado pelo Portal 6, eles serraram as grades durante a madrugada e conseguiram escapar.

Cinco deles chegaram a fugir pelo perímetro inicial, mas acabaram sendo alvejados e capturados nas proximidades da unidade.

Outro foi encontrado morto em cima do telhado do presídio, enquanto dois conseguiram fugir definitivamente: José Henrique Lima Morais e Alair Gonçalves Alquino.

Momentos após a fuga, uma denúncia feita via ligação ao 190 relatou ter visto dois homens trajando bermudas amarelas descendo a Rua Ernesto Oliveira de Pina, no Parque Residencial das Flores.

De acordo com o denunciante, eles ainda pediram para se esconder na residência — pedido que foi recusado.

Diante da negativa, os suspeitos seguiram em direção a uma área de mata do bairro.

Equipes seguem realizando patrulhamento intenso na região e em áreas de mata próximas ao presídio. Todas as circunstâncias da fuga e das mortes estão sendo investigadas.

