Mulher é atacada por pitbull em Aparecida de Goiânia e dono do animal arcará com despesas médicas
Proprietário do cão se comprometeu a custear tratamento da vítima, de 54 anos, que ficou ferida nos joelhos
Uma mulher de 54 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull no final da tarde deste domingo (30), no Setor Conde dos Arcos, em Aparecida de Goiânia.
A vítima caminhava pela Rua 8 quando o animal escapou da residência de seu proprietário e a atacou, causando ferimentos nos joelhos.
A Polícia Militar foi acionada por um vizinho que presenciou o ocorrido.
De acordo com o relato, o cachorro saiu da casa de seu dono, um homem de 30 anos, e avançou sobre a vítima.
A mulher precisou de atendimento médico e foi encaminhada ao Cais do Colina Azul, onde recebeu os primeiros socorros e teve os ferimentos tratados, conforme relatório médico anexado à ocorrência.
No local, os policiais militares encontraram o proprietário do animal e os irmãos da vítima, que já negociavam uma solução pacífica para o incidente.
As partes entraram em um acordo, no qual o dono do cão se comprometeu a arcar com todos os custos do tratamento médico da vítima, em troca da não representação criminal por parte dela neste momento.
Apesar do acordo amigável, a ocorrência foi registrada e a vítima foi informada de que possui um prazo legal de seis meses para decidir se deseja ou não registrar uma queixa formal contra o dono do cachorro.
Passado esse período, o direito de representação será extinto. O caso foi encerrado no local após o consentimento entre as partes.
