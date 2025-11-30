Mulher é atacada por pitbull em Aparecida de Goiânia e dono do animal arcará com despesas médicas

Proprietário do cão se comprometeu a custear tratamento da vítima, de 54 anos, que ficou ferida nos joelhos

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma mulher de 54 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull no final da tarde deste domingo (30), no Setor Conde dos Arcos, em Aparecida de Goiânia.

A vítima caminhava pela Rua 8 quando o animal escapou da residência de seu proprietário e a atacou, causando ferimentos nos joelhos.

A Polícia Militar foi acionada por um vizinho que presenciou o ocorrido.

De acordo com o relato, o cachorro saiu da casa de seu dono, um homem de 30 anos, e avançou sobre a vítima.

A mulher precisou de atendimento médico e foi encaminhada ao Cais do Colina Azul, onde recebeu os primeiros socorros e teve os ferimentos tratados, conforme relatório médico anexado à ocorrência.

No local, os policiais militares encontraram o proprietário do animal e os irmãos da vítima, que já negociavam uma solução pacífica para o incidente.

As partes entraram em um acordo, no qual o dono do cão se comprometeu a arcar com todos os custos do tratamento médico da vítima, em troca da não representação criminal por parte dela neste momento.

Apesar do acordo amigável, a ocorrência foi registrada e a vítima foi informada de que possui um prazo legal de seis meses para decidir se deseja ou não registrar uma queixa formal contra o dono do cachorro.

Passado esse período, o direito de representação será extinto. O caso foi encerrado no local após o consentimento entre as partes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!