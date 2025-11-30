Adolescente de 13 anos morre afogado em Aparecida de Goiânia

Policial tentou salvá-lo, mas o menor já não apresentava sinais vitais

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um adolescente de aproximadamente 13 anos morreu afogado na tarde deste domingo (30) em um rio na região do Recanto dos Emboabas, em Aparecida de Goiânia.

A ocorrência mobilizou diversas equipes de resgate após familiares e moradores acionarem o socorro ao perceber que o jovem havia desaparecido na água.

De acordo com apuração do Portal6, a criança entrou no rio e, pouco depois, submergiu.

A pessoa que acionou o socorro informou que seu marido, que é policial, tentou de imediato resgatar o adolescente, mas não conseguiu localizá-lo.

Diante da gravidade da situação, os Bombeiros solicitaram apoio da Polícia Militar (PM) para controlar o fluxo de pessoas e auxiliar na segurança da área.

As primeiras equipes do Corpo de Bombeiros a chegarem ao ponto indicado foram as unidades de salvamento e resgate do 7º Batalhão, que iniciaram a coleta de informações e a busca inicial.

Logo após, a guarnição náutica do Batalhão de Operações e Pesquisas Aquáticas (BOPAR), especializada em mergulho, foi enviada ao local para reforçar o trabalho.

Os mergulhadores iniciaram imediatamente a varredura na água e localizaram o corpo após alguns minutos de operação, a cerca de três metros de profundidade.

O adolescente já estava sem sinais vitais.

Após o resgate, a área foi isolada para os procedimentos legais.

A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

As circunstâncias exatas do afogamento ainda serão investigadas.

