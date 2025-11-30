Adolescente de 13 anos morre afogado em Aparecida de Goiânia
Policial tentou salvá-lo, mas o menor já não apresentava sinais vitais
Um adolescente de aproximadamente 13 anos morreu afogado na tarde deste domingo (30) em um rio na região do Recanto dos Emboabas, em Aparecida de Goiânia.
A ocorrência mobilizou diversas equipes de resgate após familiares e moradores acionarem o socorro ao perceber que o jovem havia desaparecido na água.
De acordo com apuração do Portal6, a criança entrou no rio e, pouco depois, submergiu.
A pessoa que acionou o socorro informou que seu marido, que é policial, tentou de imediato resgatar o adolescente, mas não conseguiu localizá-lo.
Diante da gravidade da situação, os Bombeiros solicitaram apoio da Polícia Militar (PM) para controlar o fluxo de pessoas e auxiliar na segurança da área.
As primeiras equipes do Corpo de Bombeiros a chegarem ao ponto indicado foram as unidades de salvamento e resgate do 7º Batalhão, que iniciaram a coleta de informações e a busca inicial.
Logo após, a guarnição náutica do Batalhão de Operações e Pesquisas Aquáticas (BOPAR), especializada em mergulho, foi enviada ao local para reforçar o trabalho.
Os mergulhadores iniciaram imediatamente a varredura na água e localizaram o corpo após alguns minutos de operação, a cerca de três metros de profundidade.
O adolescente já estava sem sinais vitais.
Após o resgate, a área foi isolada para os procedimentos legais.
A Polícia Militar permaneceu no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.
As circunstâncias exatas do afogamento ainda serão investigadas.
