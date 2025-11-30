Não é a Suíça, nem o Canadá: um dos melhores destinos de neve do mundo fica pertinho do Brasil e dá para entrar só RG

Com essa vantagem, fica mais simples planejar a viagem, comparar preços e até decidir tudo de última hora

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Viajar com apenas o Registro Geral de Identidade (RG) já facilita muito a vida de quem quer explorar novos lugares sem burocracia.

E, quando essa viagem leva você a um dos destinos de neve mais procurados do mundo, a experiência fica ainda melhor.

Além disso, a proximidade com o Brasil torna o trajeto rápido, prático e perfeito para quem quer sentir o frio da montanha sem precisar passar por longas horas de viagem.

Onde fica esse destino tão famoso

Esse paraíso gelado está em Santiago, no Chile. A cidade fica a poucas horas de voo do Brasil e recebe visitantes o ano inteiro.

Porém, no inverno, ela vira um ponto de encontro para quem sonha em ver neve de verdade.

A Cordilheira dos Andes forma o cenário perfeito e cria as condições ideais para esportes como esqui e snowboard.

Por isso, muitas famílias e viajantes de primeira viagem escolhem Santiago como o primeiro contato com a neve.

E, como você entra no país apenas com seu RG atualizado, tudo fica ainda mais simples.

Neve para todos os gostos

As estações de esqui próximas à capital chilena são famosas pela paisagem e pela qualidade da neve.

Em dias de frio intenso, as montanhas ficam completamente brancas.

Portanto, mesmo quem não quer praticar esportes pode aproveitar as áreas para brincar, caminhar ou tirar fotos incríveis.

Valle Nevado e Farellones são os pontos mais visitados.

Enquanto Valle Nevado atrai quem busca estrutura de alto nível, Farellones oferece atividades mais tranquilas, como tubing e tirolesa na neve.

Como ficam pertinho de Santiago, você pode ir e voltar no mesmo dia.

Passeios turísticos imperdíveis

Além da neve, Santiago oferece uma lista enorme de passeios que tornam a viagem ainda mais completa.

Um dos mais famosos é a visita às vinícolas do Valle del Maipo.

Lá, você conhece o processo de produção, caminha entre parreiras e experimenta vinhos renomados.

Como o passeio é muito tranquilo, ele agrada tanto quem entende do assunto quanto quem só quer viver algo diferente.

Outra atração indispensável é o centro histórico. A Plaza de Armas, a Catedral Metropolitana e o mercado local contam muito da história do Chile.

E, com o RG em mãos, você circula facilmente pelo país, sem precisar de nenhum documento adicional.

Sabores que fazem parte da viagem

A gastronomia chilena merece destaque. O pastel de choclo, o completo (um tipo de cachorro-quente local) e, claro, as empanadas aparecem em quase todos os restaurantes.

Já os frutos do mar são frescos e bem variados. Se quiser algo ainda mais típico, experimente o mote con huesillo, uma bebida doce muito tradicional.

Esses sabores tornam a viagem ainda mais marcante, porque representam a cultura chilena de um jeito simples e muito gostoso.

Curiosidades que muita gente não sabe

Apesar de ficar próximo do Brasil, Santiago mantém paisagens totalmente diferentes das nossas.

Em poucos minutos de estrada, você sai de uma cidade moderna e chega às montanhas cobertas de gelo.

Outra curiosidade é que muitas pessoas visitam o destino apenas para brincar na neve pela primeira vez.

E isso só é possível graças à facilidade de entrar no Chile usando seu RG atualizado.

Além disso, o clima pode mudar rapidamente. Por isso, levar roupas certas — como luvas, casaco térmico e gorros — faz toda a diferença.

Viajar para Santiago é simples, acessível e surpreendente.

Com seu RG, você cruza a fronteira e descobre um destino que mistura neve, boa comida, ótimos vinhos e um visual que fica na memória para sempre.

