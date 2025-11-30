O simples ajuste no fogão que faz a comida cozinhar mais rápido e reduz o gasto de gás

Um ajuste discreto, feito em segundos, melhora a eficiência do fogão, acelera o cozimento e diminui o consumo de gás sem alterar nenhuma receita

Gabriel Yuri Souto - 30 de novembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

O ajuste no fogão que faz diferença no bolso não depende do tipo de chama nem da panela. O que mais influencia o consumo é a forma como o calor chega ao fundo da panela.

Quando a chama está desregulada, torta ou muito alta, boa parte da energia se perde pelas laterais. Essa perda faz a comida demorar mais para cozinhar e obriga o fogão a trabalhar por mais tempo.

Muita gente acredita que chama grande significa comida rápida, mas o efeito é o oposto: desperdício de gás e cozimento desigual.

O ajuste simples que aumenta a eficiência da chama e acelera o cozimento

O ajuste no fogão que muda tudo é regular a abertura de ar na base do queimador. Essa entrada de ar define se a chama será forte, azul e eficiente ou amarelada e fraca. Basta girar o anel de regulagem localizado no tubo do queimador até que a chama fique totalmente azul, sem pontas amarelas.

A chama azul indica a combustão correta, com máximo aproveitamento do gás. Quando isso acontece, o calor se concentra no fundo da panela e o cozimento acontece muito mais rápido.

Como saber se a chama está certa e aproveitando todo o gás

Há três sinais que mostram se o ajuste no fogão está correto:

Chama azul e firme, sem ondulações.

Ausência de pontas amarelas, que indicam desperdício e sujeira.

Ruído suave, sem estalos ou barulhos fortes.

Quando a chama está azul e estável, quase todo o gás é transformado em calor útil. Quando está amarela, até 40% da energia se perde para o ar.

Mesmo com o ajuste certo, cozinhar sempre no fogo máximo é outro erro comum. A chama muito alta ultrapassa o fundo da panela e escapa pelos lados. Isso não acelera o cozimento; apenas aquece o ar ao redor e aumenta o consumo.

O ideal é usar a chama ajustada para que toque apenas o fundo da panela. Essa posição cria um ponto perfeito de transferência de calor, e muitas receitas ficam prontas em menos tempo.

Outros cuidados simples que reforçam o ajuste e aumentam a economia

Além do ajuste de ar, algumas ações ajudam a manter o fogão eficiente:

Manter os queimadores limpos

Usar panelas com fundo reto

Tampar a panela sempre que possível

Evitar panelas muito pequenas sobre bocas grandes

Limpar o encaixe do queimador regularmente

Esses hábitos fazem com que o calor seja melhor aproveitado e reduzem ainda mais o gasto mensal de gás.

