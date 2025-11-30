Projeções oficiais já mostram salário mínimo até 2028: veja quanto o valor pode chegar

Estimativas do governo apontam quanto o salário mínimo deve avançar nos próximos anos, mas os valores ainda dependem do cenário econômico

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

Salário mínimo já tem projeções até 2028 (Foto: Reprodução)

As novas previsões divulgadas pelo governo mostram quanto o salário mínimo pode alcançar até 2028, e as estimativas chamam atenção pelo avanço gradual ao longo dos próximos anos.

Embora os valores ainda possam mudar, as projeções já dão um panorama claro do que o país pode esperar, especialmente porque o cálculo segue regras definidas e depende da inflação e do crescimento da economia.

Como esse conjunto de fatores costuma oscilar bastante, os números chegam com uma margem de variação que precisa ser observada de perto.

Essas previsões fazem parte de documentos orçamentários que orientam os reajustes futuros e ajudam trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais a entender como ficará o poder de compra nos próximos anos.

Quanto cada ano deve avançar nas projeções oficiais

Os números projetados para o piso nacional mostram um crescimento contínuo, mas com variações dependendo do cenário econômico utilizado como referência. As estimativas atualmente consideradas pelo governo ficam nesta faixa:

2026: cerca de R$ 1.630, considerando inflação e regra de valorização.

2027: avanço aproximado para R$ 1.724 a R$ 1.725, conforme diferentes relatórios.

2028: projeções entre R$ 1.772 e R$ 1.823, dependendo da simulação usada.

Mesmo com diferenças entre os cenários, todas as estimativas indicam que o piso nacional deve ultrapassar a marca de R$ 1.800 até 2028, caso a inflação e o crescimento do PIB sigam dentro das expectativas atuais.

Por que as projeções variam mesmo com regras definidas

A política de valorização, retomada pelo governo, garante aumento real sempre que houver crescimento econômico, mas isso não elimina a instabilidade das previsões.

O valor final do salário mínimo depende diretamente do INPC e do desempenho da economia dois anos antes do reajuste.

Quando a inflação fica acima do esperado ou o PIB cresce mais lentamente, as projeções passam por ajustes. Da mesma forma, estimativas podem melhorar quando o cenário econômico se torna mais favorável.

Como o país ainda atravessa movimentos de oscilação nos preços e no crescimento, existe a possibilidade de novos reajustes nas projeções antes de cada ano-base.

Como os valores projetados afetam trabalhadores e benefícios sociais

O aumento do piso nacional não impacta apenas quem recebe o salário mínimo mensalmente. Como diversos benefícios sociais e previdenciários usam o piso como referência, qualquer avanço afeta milhões de pessoas.

Aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e auxílios assistenciais também seguem o valor definido para o mínimo.

Com isso, reajustes sucessivos tendem a ampliar o poder de compra e aliviar parte do orçamento das famílias, desde que a inflação não avance acima dos ganhos.

Por outro lado, o governo precisa equilibrar a valorização com o controle fiscal, já que cada ajuste tem impacto direto nos gastos públicos.

