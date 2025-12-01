Réveillon em Pirenópolis promete quatro dias de festa com Israel & Rodolffo, Murillo Huff e mais

Evento conta com 13 atrações nacionais e regionais. Ingressos estão disponíveis, podem ser adquiridos online e sem taxa

Natália Sezil - 01 de dezembro de 2025

Viva Piri promete quatro dias de festa no Réveillon. (Foto: Divulgação)

A um mês do Réveillon, o Viva Piri 2026 promete reunir milhares de turistas durante quatro dias de festa em Pirenópolis.

A programação começa no dia 31 de dezembro e se estende até 03 de janeiro, contando com nomes como Israel e Rodolffo, Léo Santana, o duo eletrônico Dubdogz, e Murillo Huff como atrações principais.

Na quinta edição, a expectativa é de que o evento conte com uma estrutura ampliada para a festa, que oferece, ao todo, 13 apresentações nacionais e regionais.

Também sobem aos palcos Samhara e John (dia 31), Jesus Luz e Demik (1º), Netto, Diana Correa e Marllon (02), André Cruzz e Vinicius Cavalcante (03).

Interessados em ir ao Viva Piri podem escolher entre três setores: Frontstage, Backstage e Lounges. Também há opção de open bar na noite da virada, incluindo vodka, cerveja, refrigerante, suco e água.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site vivapiri.com com valores a partir de R$ 140, para uma única noite, ou R$ 550, para o passaporte dos quatro dias.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!