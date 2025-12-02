A melhor receita de rabanada para fazer no Natal: não tem fritura, nem sujeira

Uma rabanada prática, douradinha e molhadinha que vira tradição na primeira mordida

Isabella Valverde - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Ainda não sabe que prato fazer para o Natal em família? Pois saiba que se você ama rabanada, mas não suporta a bagunça e o cheiro de óleo que a fritura deixa pela casa, existe uma versão perfeita para chamar de sua. Essa receita prática, deliciosa e surpreendentemente leve tem tudo para virar a estrela da ceia — douradinha por fora, macia por dentro e com aquele toque natalino que faz toda a diferença.

Inspirada em uma preparação compartilhada no canal da cozinheira Ana Zambrin, ela conquista pela simplicidade: poucos ingredientes, preparo rápido e zero fritura. O resultado é tão bom que muita gente garante que essa técnica substitui para sempre a versão tradicional.

Ingredientes necessários

– 1 baguete do dia anterior;

– 1 ovo;

– 1 xícara de leite;

– 1 colher (sopa) de açúcar;

– Raspas de laranja;

– 1 colher (chá) de essência de baunilha;

– 2 a 3 colheres (sopa) de manteiga;

– 1 xícara de açúcar refinado;

– 1 colher (sopa) de canela em pó.

Como preparar sua rabanada sem fritura

Comece cortando a baguete em fatias grossas, com aproximadamente dois dedos de espessura. Em uma tigela, misture o ovo, o leite, o açúcar e as raspas de laranja até formar um líquido homogêneo e perfumado. Mergulhe cada pedaço de pão nessa mistura, deixando absorver bem.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e derreta metade da manteiga. Quando começar a borbulhar, reduza o fogo e acomode algumas fatias de pão. Deixe dourar lentamente, virando para que ambos os lados fiquem uniformes.

Enquanto isso, misture o açúcar refinado com a canela em um prato. Assim que cada fatia sair da frigideira, passe imediatamente nessa mistura, garantindo aquela camada doce e aromática que é marca registrada da rabanada.

Repita o processo até preparar todas as fatias, adicionando mais manteiga quando necessário. Depois disso, é só servir — e se apaixonar pela textura macia e pelo sabor que combina perfeitamente com a magia do Natal.

Uma receita simples, sem sujeira e irresistível — do jeitinho que a ceia merece.

