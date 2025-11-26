Lasanha de fraldinha: a receita do momento perfeita para fazer no jantar
Um corte tradicional, saboroso e versátil que ganha status de estrela em um prato sem complicação
Se você anda enjoado da lasanha bolonhesa de sempre e quer surpreender no jantar, vale apostar em uma receita que tem ganhado atenção na internet e nas cozinhas: lasanha de fraldinha.
A carne, típica dos churrascos e conhecida pela versatilidade, revela textura macia e sabor marcante quando bem preparada, e pode transformar uma noite comum numa experiência gastronômica interessante.
A fraldinha como protagonista
A fraldinha é um corte bovino localizado entre a parte traseira e a costela do boi, e representa cerca de 2,62% da carcaça.
Tradicionalmente associada a churrascos ou assados no forno, ela também figura entre os cortes mais utilizados por quem busca bom custo-benefício e versatilidade.
O charme da fraldinha está no equilíbrio entre sabor, suculência e custo, e justamente por isso ela tem conquistado espaço também em pratos menos óbvios, como a lasanha.
A carne desfiada ou em pedaços pequenos absorve bem molhos, temperos e ervas, e, quando combinada com queijo, creme e massa, rende camadas com sabor intenso e textura cremosa.
Como preparar uma lasanha de fraldinha de sucesso
Seguir a ordem certa de preparo é o segredo para um resultado digno de mesa de restaurante:
Cozinhe e desfie a fraldinha com atenção — a base de muitas receitas começa com a carne bem cozida e desfiada ou picada, que depois se mistura a temperos, molho de tomate e molhos cremosos. Esse passo garante que a carne solte fibras macias e se incorpore bem à lasanha.
Monte camadas equilibradas, intercale massa, molho, carne e queijo (e, se quiser, molho branco ou creme) até terminar com uma camada caprichada de muçarela para gratinar. Isso cria contrastes de textura: firmeza da massa, cremosidade do molho e suculência da carne.
Varie os temperos e complementos, alho-poró, cebola, cenoura, ervas como alecrim ou sálvia, páprica, shoyu e até toques rústicos podem dar profundidade de sabor, adaptando o prato ao seu gosto pessoal ou à ocasião.
Para quem acha que lasanha é sinônimo de molho bolonhesa simples, a versão com fraldinha prova o contrário: rica, cremosa e com sabor que vai do tradicional ao ousado, dependendo dos temperos.
No fim, a lasanha de fraldinha surge como uma ponte entre o conforto da cozinha caseira e a indulgência de um prato elaborado, perfeita para um jantar especial, com família ou amigos, sem exigir técnica profissional. Vale a pena dar um voto de confiança à fraldinha e deixar a criatividade comandar a próxima refeição.
Ver esta publicação no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!