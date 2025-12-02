Aluguel Social abre mais de 5,6 mil vagas para famílias em Goiânia, Aparecida de Goiânia e outras 14 cidades

Benefício é voltado para moradores em situação de vulnerabilidade que atendam a uma série de requisitos

Natália Sezil - 02 de dezembro de 2025

Inscrições para o programa estão abertas. (Foto: Divulgação)

O programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social está com inscrições abertas para 16 municípios goianos. São 5.610 vagas disponíveis até o dia 12 de dezembro.

Promovida pelo Governo de Goiás, a iniciativa busca atender famílias com o auxílio mensal de R$ 350. O objetivo é ajudar no custeio do que costuma ser o maior gasto com necessidades básicas: a moradia.

O benefício dura 18 meses e é voltado para moradores em situação de vulnerabilidade social. Por isso, requer que os candidatos atendam a diversas exigências, instituídas pela Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Aos interessados, as inscrições são realizadas exclusivamente online, pelo site da Agehab.

Quem tiver dificuldades no processo pode procurar apoio no CRAS ou Vapt Vupt do município. Também é possível entrar em contato pelos telefones: (62) 3096-5038 ou (62) 3096-5006.

Secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias destaca que a política habitacional vai além da construção de moradias.

“A parceria com as prefeituras e a criação de alternativas como o Aluguel Social são fundamentais para garantir que as famílias que não podem arcar com os custos da moradia tenham um suporte digno enquanto aguardam a possibilidade de conquistar uma casa própria”, explica.

Confira os requisitos para participar:

O programa contempla famílias com renda de até três salários mínimos, em situação de risco, com prioridades para idosos, mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência.

É preciso ter CadÚnico atualizado no município, ter mais de 18 anos ou ser emancipado, e residir há pelo menos três anos na mesma cidade. Além disso, atender a pelo menos uma das condições:

Estar superendividado; morar em condição precária (improvisada/invadida); estar com nome negativado (SPC/Serasa); ser mulher com medida protetiva vigente; ser idoso, pessoa com deficiência, ou mãe/pai solo; já ter participado de seleção de moradia da AGEHAB e não ter sido contemplado; estar em programas sociais do Estado; ou ser estudante da UEG ou bolsista do Probem.

Veja a lista de cidades:

Alexânia (500 vagas);

Alôandia (20);

Alto Paraíso de Goiás (100);

Aparecida de Goiânia (1.000);

Araçu (40);

Caldazinha (100);

Edeia (100);

Flores de Goiás (50);

Goiânia (1.000);

Morrinhos (280);

Nerópolis (170);

Novo Gama (800);

Posse (300);

Santa Bárbara de Goiás (50);

São João D`Aliança (100);

e Teresina de Goiás (50).

