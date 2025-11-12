De moradia popular a bairro pulsante: Vila Formosa completa 60 anos e mostra como virou um dos corações de Anápolis

Portal 6 explica sobre o processo de constituição do bairro e como ele se desenvolveu, sendo um dos mais tradicionais da cidade

Paulo Roberto Belém - 12 de novembro de 2025

Rua 9 é a “espinha dorsal” da Vila Formosa, que está celebrando 60 anos de fundação. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Uma das vilas mais “famosas” de Anápolis entrou, oficialmente, na terceira idade. Trata-se da Vila Formosa, bairro que fica a Sudeste do município, que está completando 60 anos de existência.

O Portal 6 recorreu ao jornalista Nilton Pereira, especialista na história da cidade. Ele explicou que o local foi criado com o conceito de “moradia popular” da época. “Foi a pioneira”, iniciou.

O jornalista conta que a Vila Formosa foi constituída a partir de investimentos do antigo Banco Nacional de Habitação (BNH), majoritariamente, para contemplar trabalhadores com a casa própria. “Foi o maior núcleo habitacional daquele período”, explicou.

Por isso, os imóveis dali seguiam um padrão, além de a vila ser planejada. Inclusive, uma matéria do Portal 6 destacou as praças que integram o perímetro das quatro etapas do bairro, que se destacam pela grande quantidade.

É justamente a Avenida 9 a principal do bairro, se tornando uma das mais comerciais fora do Centro de Anápolis. Tem lojinha de tudo que se imagina, a ponto de os moradores de não precisarem “descer para o centro”.

Mais da vila

Nilton detalha que a Vila Formosa se estruturou ao longo dos anos, citando, ainda, um dos problemas que a região tinha, que era a chamada erosão do bairro, que foi contida com obras da Prefeitura em 2020.

Justamente por ter sido concebida em caráter de política de habitação, o jornalista disse que as casas da vila eram uma inovação da época “por serem projetadas”.

Passada essa estruturação inicial, o que se observou no bairro nas últimas duas décadas foi a chegada de empreendimentos imobiliários, também padronizados, pois se constituem de residenciais de prédios pequenos.

Defensores

Nilton atribuiu bastante o desenvolvimento da Vila Formosa à participação política de personagens do bairro, citando um do passado e outro do presente. “Zezinho Indaiá” foi o saudoso lembrado por ele nesse sentido, político que levava consigo o lema “Agora Vai”.

Agora outro que se destaca, segundo ele, é o atual vereador Jakson Charles que, na própria Câmara Municipal, é conhecido por ser o “defensor da Vila Formosa”. Título reconhecido pelos colegas.

Tanto que nesta quarta-feira (12), uma sessão solene realizada no Legislativo Anapolino celebra os 60 anos de fundação da Vila Formosa. “Vamos homenagear cerca de 60 empresários pioneiros da Vila Formosa que ajudaram no desenvolvimento da região”, disse.

ANIVERSARIANTE 🎂 De moradia popular a bairro pulsante: Vila Formosa completa 60 anos e mostra como virou um dos corações de Anápolis Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/6uv94hrj6V — Portal 6 (@portal6noticias) November 12, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!