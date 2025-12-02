Com apenas 40 mil habitantes, cidade brasileira se destaca como um dos melhores destinos da América do Sul

Como uma cidade pequena superou gigantes do turismo sul-americano e conquistou viajantes do mundo inteiro

Isabella Valverde - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Encantadora, cheia de belezas únicas e verdadeiras experiências para os turistas. Mesmo com pouco mais de 40 mil moradores, Gramado, na Serra Gaúcha, ganhou projeção internacional ao ser eleita o segundo melhor destino da América do Sul no Travellers’ Choice – Os Melhores dos Melhores 2025, premiação organizada pelo TripAdvisor.

O título, obtido a partir das avaliações feitas por turistas ao longo de 2024, colocou a cidade à frente de destinos tradicionais como Lima, Cartagena e Medellín, segundo a Embratur.

A lista reúne os dez locais mais bem avaliados do continente, levando em conta não apenas a quantidade, mas também a qualidade das avaliações deixadas na plataforma. Pontuações sobre hospedagem, gastronomia e atividades turísticas constroem a reputação de cada destino — e foi nesse cenário que Gramado brilhou.

Gramado entre os melhores do continente

Na categoria dedicada aos destinos sul-americanos, Gramado aparece atrás apenas de Cusco, no Peru, que lidera o ranking em 2025. A cidade gaúcha divide espaço com gigantes do turismo e representa, ao lado do Rio de Janeiro, o Brasil na lista dos mais bem avaliados.

O TripAdvisor explica que o prêmio reflete a experiência genuína do turista comum: cada relato, nota ou comentário publicado ao longo de 12 meses entra no cálculo. Para concorrer, o destino precisa se manter ativo, receber um volume mínimo de avaliações e conquistar uma média alta de recomendações.

Esse reconhecimento tem peso direto na promoção da cidade no exterior. Para a Embratur, a presença de Gramado nas primeiras posições fortalece a imagem do Brasil fora do país e impulsiona o interesse de viajantes pela região sul.

Estrutura robusta para uma cidade pequena

Apesar do porte reduzido, Gramado funciona como um destino turístico consolidado. Cerca de 86% da economia local depende do turismo, que molda a oferta de serviços e impulsiona novos investimentos. Segundo dados oficiais, a cidade conta hoje com:

– 216 meios de hospedagem;

– Mais de 26 mil leitos;

– Mais de 300 restaurantes.

O fluxo crescente de visitantes comprova essa força: só em 2023, cerca de 8 milhões de turistas passaram pela cidade — número que supera em muitas vezes a população fixa.

A experiência de Gramado segundo o TripAdvisor

Na apresentação oficial do destino, o TripAdvisor descreve Gramado como um “refúgio pitoresco e verdejante”, repleto de atrações encantadoras.

O Lago Negro, com seus pedalinhos e bosques de pinheiros, figura entre os passeios mais clássicos. Já o Snowland aparece como destaque por ser o único parque de neve indoor da América Latina, oferecendo montanha de neve, esqui, snowboard, patinação e atividades infantis.

Outras atrações famosas incluem o Mini Mundo, as chocolaterias, o centro com arquitetura inspirada em vilarejos europeus e os diversos jardins que emolduram as ruas da cidade.

Turismo o ano inteiro

Um dos segredos da popularidade de Gramado é manter um calendário ativo de eventos ao longo de todas as estações. O inverno atrai quem busca baixas temperaturas; feriados prolongados e festivais temáticos reforçam o movimento no restante do ano. A cidade segue expandindo sua infraestrutura, com novos projetos de hospedagem e gastronomia em análise.

A administração pública e o setor privado buscam, porém, equilibrar o crescimento acelerado do turismo com a preservação da qualidade de vida dos moradores — desafio cada vez mais presente em destinos de grande demanda.

Natal Luz: o evento que transforma a cidade

Entre as celebrações mais emblemáticas de Gramado está o Natal Luz, que chega à 40ª edição em 2025. O evento acontece entre 23 de outubro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, com espetáculos pagos e atrações gratuitas distribuídas por toda a cidade.

A programação inclui o Grande Desfile de Natal, o espetáculo Nativitaten, apresentações de ilusionismo com Henry & Klauss, a Corrida e Caminhada do Noel e, neste ano, um destaque especial: o show de Roberto Carlos, no dia 12 de dezembro, no Serra Park. A apresentação fará parte da gravação do especial de fim de ano da TV Globo.

