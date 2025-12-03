Gigante alimentícia abre vagas imediatas em Aparecida de Goiânia com diversos benefícios, incluindo creche

Incentivos também incluem cesta in natura, plano de saúde integralmente pago pela empresa, plano odontológico, vale-transporte e mais

Davi Galvão - 03 de dezembro de 2025

GSA está com diversas vagas de emprego em aberto (Foto: Divulgação)

A GSA Alimentos, instalada no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, está com mais de 30 vagas em aberto para contratação imediata.

As oportunidades contemplam funções como auxiliar de expedição, auxiliar de produção, auxiliar de controle de qualidade, analista administrativo e estagiário em Administração.

A companhia oferece um conjunto amplo de benefícios, como alimentação na unidade, cesta in natura, vale-cesta de R$ 200, plano de saúde HapVida integralmente pago pela empresa, plano odontológico, vale-transporte e transporte corporativo em rota fixa.

Também há premiações por assiduidade e produtividade, desconto na loja de fábrica, creche gratuita para crianças de 06 meses a 06 anos e participação nos lucros e resultados.

Outro destaque é o programa de moradia de baixo custo, destinado a colaboradores e familiares, mediante critérios internos. As unidades possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem, oferecendo estrutura completa e maior segurança habitacional.

Interessados nas vagas devem enviar currículo pelo WhatsApp (62) 9 9968-8871 ou pelo e-mail curriculo@grupogsa.com.br .

