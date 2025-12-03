Homem morre ao ser atingido por barra de supino em academia de Pernambuco

Folhapress - 03 de dezembro de 2025

Homem morre ao ser atingido por barra de supino em academia de Pernambuco. (Foto: Captura de Tela/Youtube/UOL)

Um homem morreu após ser atingido por uma barra de supino em uma academia de Olinda (PE), na segunda-feira (1º).

Ronald José Salvador Montenegro, 55, estava se exercitando no momento em que foi atingido pela barra. Ele foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Rio Doce, onde o óbito foi confirmado. As informações são da Polícia Civil de Pernambuco.

Vídeo mostra o momento em que a barra de supino atingiu Ronald. Nas imagens, é possível ver que ele aparentemente não conseguiu controlar o peso do equipamento, que caiu sobre seu corpo e atingiu a região do tórax.

Com o impacto, Ronald levanta imediatamente e leva a mão para o peito. Na sequência, ele cai no chão e é socorrido por outras pessoas que estavam próximas. Corpo de Ronald foi levado para o IML e depois liberado para sepultamento.

O enterro ocorreu nesta quarta-feira, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na região metropolitana do Recife.

Polícia aguarda o resultado do laudo necroscópico para determinar a causa da morte.

Entretanto, a Delegacia de Polícia Civil de Rio Doce informou que o caso foi registrado como morte acidental.

RW Academia, onde Ronald se exercitava, disse que prestou “atendimento imediato”, mas que, “apesar de todos os esforços empregados, ele faleceu”.

“Transmitimos aos seus familiares e amigos nossas mais sinceras condolências, desejando força e conforto neste momento de dor incomensurável. Colocamo-nos à disposição para todo apoio necessário aos seus entes queridos neste momento tão difícil”.

Ronald deixou dois filhos de 26 e 18 anos. Ele também era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, que lamentou a morte. A entidade afirmou que ele era “figura indispensável para a história e a construção do Palácio dos Bonecos”, e um “grande homem que deixou um legado eterno para a cultura e

para a tradição do Carnaval de Olinda”.

“Perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo.

Sua dedicação, visão e amor pelo Carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho”, disse o Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes