Homem morre ao tentar dar “mortal” em praça de Goiânia

Vítima estava com a família no momento da queda. Bombeiros a encontraram já inconsciente

Natália Sezil - 03 de dezembro de 2025

Vídeo registrou quando homem tenta dar salto “mortal”. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um homem, de 39 anos, morreu após tentar dar um salto mortal em uma praça no Setor Novo Horizonte, região Sudoeste de Goiânia. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (03).

A vítima foi identificada como Ronivon Almeida da Silva. Um vídeo de câmeras de segurança obtido pela TV Anhanguera mostra o momento em que ele cai.

As imagens exibem quando o homem vai até um banco da praça e sobe em cima do encosto da estrutura. Ele escorrega na primeira tentativa, ainda em pé.

Em seguida, a vítima sobe e dá um salto para trás, mas acaba caída no chão. A cena é presenciada por diversas testemunhas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Ronivon foi encontrado pela equipe já inconsciente. A Polícia Científica e a Polícia Militar (PM) também foram acionadas.

As autoridades ainda devem realizar uma perícia para apurar a causa da morte e obter mais informações sobre a dinâmica do ocorrido.

